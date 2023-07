Wechsel an der Spitze des Wupperverbandes

Ingo Noppen ist der Nachfolger von Georg Wulff, der zum 30. Juni in Ruhestand gegangen ist.

Bergisches Land. Beim Wupperverband gab es einen Wechsel im Vorstand zum 1. Juli: Georg Wulf geht nach 32 Jahren im Wupperverband Ende Juli in den Ruhestand. Seit Februar 2014 war der studierte Jurist mit Wohnsitz in Wuppertal Vorstand des Verbandes und zuvor Leiter des Geschäftsbereichs Personal und Verwaltung. Seit 1. Juli nun hat Ingo Noppen die Leitung übernommen. Nach dem Bauingenieurstudium an der Bergischen Universität arbeitete er zunächst zehn Jahre in der Privatwirtschaft, bevor er 2009 zum Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf wechselte. Dort war er seit 2017 technischer Betriebsleiter.

Das ist der neue Vorsitzende

Ingo Noppen ist 51 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Leichlingen. Der Vorstand des Wupperverbandes wird vom Verbandsrat gewählt. Eine Amtszeit beträgt fünf Jahre. Die Wahl von Ingo Noppen zum Vorstand war im November 2022 erfolgt. Zum Amtsantritt überreichte Georg Wulf als Symbol einen Staffelstab an Ingo Noppen. Somit ist die Funktion des Vorstands nun an ihn übergegangen.

Die Verbandsratsvorsitzende Claudia Fischer über den Amtsstart von Ingo Noppen: „Wir freuen uns, dass wir mit Ingo Noppen einen kompetenten und sehr erfahrenen Wasserwirtschaftler aus der Region gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass er die Herausforderungen der Zukunft gut meistern wird. Wir werden ihn auf diesem Weg nach Kräften unterstützen. Georg Wulf danke ich im Namen der Wupperverbandsgremien wir für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für den Ruhestand Gesundheit und alles Gute.“

Unter der Leitung von Georg Wulf hat der Wupperverband Weichen gestellt und Meilensteine erreicht: 2016 übernahm der Verband zwei Trinkwassertalsperren – die Herbringhauser Talsperre und die Kerspe-Talsperre. Dies war ein wichtiger Schritt für ein ganzheitliches Talsperrenmanagement im Wuppergebiet. Auch das Thema Kooperationen mit Verbandsmitgliedern wurde weiter ausgebaut, zum Beispiel im Bereich Kanalnetzbewirtschaftung mit Mitgliedskommunen wie Marienheide und aktuell Hückeswagen. Die Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (2019) und die PhosRec Phosphor-Recycling GmbH (2020) wurden zur Sicherung einer zukunftsfähigen Klärschlammentsorgung ins Leben gerufen. Seit 2019 sind WSW Energie & Wasser AG und der Wupperverband zu gleichen Anteilen Gesellschafter des Bergischen Wasser- und Umweltlabors und nutzen so Synergien in den Bereichen Analytik für Trinkwasser und Talsperren sowie Laborleistungen für Wasser, Abwasser und Klärschlamm.

Zukunftsprogramm Hochwasser wird derzeit umgesetzt

Durch zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen hat der Verband die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie weiter vorangebracht. Deren Zielvorgabe ist, Fließgewässer wie die Wupper und ihre Nebenbäche in einen guten Zustand zu versetzen.

In Folge des Hochwassers 2021 hat der Verband unter Leitung von Georg Wulf das Zukunftsprogramm Hochwasser aufgestellt. Diese umfassende Agenda befindet sich in der Umsetzung und wird kontinuierlich fortgeschrieben.-s-g-

