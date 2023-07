Bereitschaft zur Blutspende ist gleichbleibend hoch

In den Sommerferien werden viele Blutkonserven gebraucht – Kein Engpass in Burscheid.

Von Lucas Hackenberg

Burscheid. Traditionell sind die Sommerferien ein Jahresabschnitt, in dem viele Blutkonserven gebraucht werden. Menschen fahren in den Urlaub – und Autounfälle häufen sich. Gerade in der Reisezeit werden demnach viele Blutkonserven vermisst. Nicht so in Burscheid. Zwar würde weiterhin jede Spende dringend benötigt, die generelle Bereitschaft zur Blutspende sei im Regelfall aber auch während der Ferien gegeben, so Kirsten Kühn vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Burscheid.

Jeweils vier Blutspendetermine gibt es pro Jahr in der Weiherstraße 5 in Burscheid und am Dünweg 15 in Hilgen, je einen pro Quartal. Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeige, dass auf die Spendebereitschaft an beiden Orten auch im Sommer Verlass sei: „Die Veränderungsrate hält sich in Grenzen. Mal zehn rauf, mal zehn runter. Aber eigentlich hält es sich die Waage“, sagt Kühn.

+ Kirsten Kühn vom DRK in Burscheid. © Doro Siewert

Erst kürzlich wurden langjährige Blutspender vom DRK in Burscheid für ihr vorbildliches Engagement geehrt: „Wir sind wirklich sehr dankbar, dass die Leute uns schon so lange treu bleiben“, sagt Kühn. Der Weg zur Blutspende war dabei unterschiedlich. Manche hätten Leute in der Familie gehabt, die dringend eine Spende benötigten, andere wären von Freunden oder Vereinskollegen angeworben worden.

Mit Verständnis reagiert Kirsten Kühn darauf, dass so manch potenzieller Spender beim ersten Mal großen Respekt vor der langen Blutspendenadel hat: „Ganz ehrlich: Wenn man die Nadel nicht kennt, muss ein jeder seinen Mut schon ein bisschen zusammennehmen.“ Umso glücklicher macht es Kühn, dass viele, die genau diesen Respekt gehabt hätten, trotzdem immer wieder gekommen sind.

Blutspenden beim DRK bleibt eine rein freiwillige Leistung, Geld gibt es keines. Sehr wohl hält das Rote Kreuz aber für jeden Spender und jede Spenderin eine Belohnungstüte bereit. Hierbei orientieren sich die Verantwortlichen auch nach Wünschen, die an sie herangetragen werden: „Ritter Sport steht als süßer Snack zum Beispiel ganz hoch im Kurs“, verrät Kühn. Auch auf ungewöhnliche Wünsche wurde bereits entsprechend reagiert: „Eine kühlende Fußcreme hat deshalb auch schon mal den Weg in die Tüte gefunden“, sagt Kühn.

Eine Anmeldung ist weiterhin nötig

Weiterhin müssen sich Spender für die Termine anmelden, zu denen sie erscheinen möchten. Dies ist über freie Zeiträume möglich, die unter anderem in der App einzusehen sind. In Burscheid, Weiherstraße 5, ist die nächste Spende am Montag, 14. August, möglich.

www.rhein-berg.drk.de