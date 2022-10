Beratung für Familien ist sehr gefragt

Beratungsstelle Donum vitae hat einen neuen Vorstand.

Von Susanne Koch

Burscheid. Die Beratungsstelle von Donum vitae e.V. in Bergisch Gladbach berät zu allen Fragen der Familienplanung wie Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, Sexualität oder Verhütung und ist für Familien (mit Kindern bis zu 3 Jahren) da, die ein Beratungsanliegen haben – auch für Burscheiderinnen und Burscheider.

Donum vitae Rheinberg e. V. hat einen neuen fünfköpfigen Vorstand: Gabriele Atug-Schmitz, Rita Böller, Svenja Hoffmann, Nicole Pahl und Dr. Barbara Voll haben diese Aufgabe übernommen, da sich der frühere Vorstand nach dem Tod der langjährigen Vorsitzenden Ursula Sorg aus Altersgründen zurückziehen wollte.

Schwangerschaft ist oft von Verunsicherung geprägt.

„Unser Ziel ist es, dass jede Frau und jedes Paar im Rheinisch-Bergischen Kreis mit Fragen rund um Familienplanung und Schwangerschaft die bestmögliche Unterstützung bekommt und diese auch ohne Hürden unkompliziert finden kann“, sagt die Vorsitzende Barbara Voll.

Sie bietet den Ratsuchenden und ihren Angehörigen vielfältige soziale Unterstützungsmöglichkeiten sowie Zugang zu verschiedenen finanziellen Hilfen beispielsweise aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“. Alle Beratungen sind kostenlos und stehen allen Menschen offen. Darüber hinaus gibt es sexualpädagogische Angebote für Schulen und weitere Institutionen. Als staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle bietet donum vitae e.V. gem. §219 StGB Beratung (mit Beratungsbescheinigung) in einem Schwangerschaftskonflikt an.

Jede Beratung unterliegt der Schweigepflicht und kann auf Wunsch auch anonym stattfinden. Dieses Angebot macht derzeit 36 Prozent der Beratungsinhalte aus. Die Nachfrage nach Beratung durch donum vitae stieg in den vergangenen Jahren – auch unter Einfluss der Corona-Pandemie - stark an. Dieser Trend setzte sich im ersten Halbjahr 2022 aufgrund der politischen Geschehnisse noch verstärkt fort. Im Januar 2022 lag die Zahl der Beratungen am höchsten seit Gründung der Bergisch Gladbacher Beratungsstelle im Jahr 2000.

Durch die beiden qualifizierten Beraterinnen, die neben persönlichen Terminen in der zentral gelegenen Beratungsstelle auch telefonische und digitale Beratungen anbieten, konnten Frauen und ihre Partnerinnen und Partner auch in Lockdown-Phasen jederzeit Kontakt zur Beratungsstelle bekommen. Denn die beiden Beraterinnen Julia Greiber und Jessica Ocello wissen aus Erfahrung: „Schwangerschaft, Familiengründung und frische Elternschaft sind Lebensabschnitte, die von Veränderung und oft auch von Verunsicherung geprägt sind. Die Pandemie und die Entwicklungen des Weltgeschehens haben dies massiv verstärkt, so dass es zu einem Anstieg der Beratungsbedarfe kam, der auch nach wie vor anhält.“ Die Beraterinnen sind gut vernetzt mit vielen anderen Stellen, die psychosoziale und medizinische Hilfen anbieten.