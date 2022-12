Beratung für Betreuungskräfte

Sie möchten Vorsorge für den Fall treffen, dass Sie Ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst regeln können?

Oder haben Sie selbst bereits eine rechtliche Betreuung übernommen oder sind gebeten worden, eine zu übernehmen, und benötigen Hilfe und Informationen? Zu allen Fragen rund um das Betreuungsrecht stehen Ihnen, in Zusammenarbeit mit den im Rheinisch-Bergischen Kreis tätigen Betreuungsvereinen, regelmäßige örtliche Beratungsangebote zur Verfügung.

Weiterhin finden regelmäßig Informationsveranstaltungen in der Nähe statt. Aufgrund der Corona-Pandemie können Beratungen aktuell nicht immer an allen Standorten persönlich stattfinden. In diesen Fällen bieten Ihnen die Betreuungsvereine die Möglichkeit, sich telefonisch beraten zu lassen. Die Beratungsangebote für Januar 2023 findet in Burscheid statt: am Donnerstag, 19. Januar, Beratungssprechstunde im Rathaus in Burscheid, Höhestraße 7 - 9, Raum 0.01, 12 bis 14 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Tel. (0 21 71) 7 50 41 14. Beraterin ist Anne Boddenberg, Betreuungsverein des Diakonischen Werkes Leverkusen. Sie ist per E-Mail zu erreichen. Auch außerhalb der Sprechstunde können Termine vereinbart werden, Hausbesuche sind ebenfalls möglich. -kc-

anne.boddenberg@diakonie-leverkusen.de