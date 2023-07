Belkaw senkt zum Oktober den Strompreis

Privat- und Gewerbekunden können profitieren

Burscheid. Energieversorger Belkaw kündigt an, dass das Unternehmen zum 1. Oktober für einen Großteil der Kunden seine Strompreise senkt. Dies gelte insbesondere für Privat- und Gewerbekunden. Man informiere alle betroffenen Kundinnen und Kunden von Anfang August an in entsprechenden Schreiben, heißt es in der Mitteilung des Energieversorgers.

Die Details: Der Arbeitspreis in der Grundversorgung für Privatkunden beträgt ab diesem Termin 41,28 Cent brutto pro Kilowattstunde. Somit sinkt der Preis um 12,75 Cent brutto pro Kilowattstunde – von aktuell 54,03 Cent. Weiterhin gelten die Regelungen der Energiepreisbremse, so dass Kundinnen und Kunden für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs in diesem Tarif maximal 40 Cent pro Kilowattstunde zahlen.

„Die Preissenkung wirkt sich damit in der Grundversorgung positiv auf den Teil des Verbrauchs aus, der über die 80 Prozent hinausgeht“, sagt Unternehmenssprecher Eugen Ott.

Außerdem: Das Unternehmen biete zusätzlich zwei Verträge mit sehr attraktiven Preisen an, die deutlich unterhalb der Preisbremse lägen, so die Belkaw. „Mit einer optionalen Laufzeit von 12 oder 24 Monaten bieten sie die Möglichkeit, sich auf längere Sicht vor erneuten Preissteigerungen abzusichern.“

Ein typischer Kunde kann 300 Euro im Jahr sparen

Ein typischer Kunde mit einem Jahresverbrauch von 3000 Kilowattstunden im Jahr kann so gegenüber der Grundversorgung rund 300 Euro pro Jahr sparen. „Diese besonders attraktiven Tarife bietet die Belkaw allen Kundinnen und Kunden im Rahmen der aktuellen Preisanpassung schriftlich an“, teilt das Unternehmen mit. Die Erdgaspreise der Belkaw blieben dagegen unverändert.

Wer eine genaue Aufteilung nach altem/neuen Preis wünscht, kann über den Onlineservice der Belkaw zum Stichtag der Preisänderung den jeweiligen Zählerstand mitteilen. nal

belkaw.de