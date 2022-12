Bei Weihnachtsfeier kommt Geld zusammen

Spende für die Burscheider Tafel

-nal- Über eine Spende in Höhe von 150 Euro konnte sich kurz vor Weihnachten die Burscheider Tafel freuen. Citymanager Linus Klenter hat den Geldbetrag der Vorsitzenden Dagmar Zimmer übergeben. Gesammelt wurde im Rahmen der Vorweihnachtsfeier in der Kirchenkurve am 24. November.

Dort hatten die Kinder der Kindertagespflege „Die Farbkleckse“ und der Grundschule Dierath den von der Stadt Burscheid aufgestellten Tannenbaum mit Selbstgebasteltem festlich geschmückt und mit Eltern, Gästen, Erzieherinnen und Erziehern bei Punsch und Glühwein gefeiert. „Bei der internen Weihnachtsfeier der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Technischen Werke Burscheid wurde die Spendendose weiter gefüllt“, sagt Ann-Kathrin Gusowski, Sprecherin der Stadtverwaltung.

„Die Burscheider Tafel freut sich sehr über diesen kleinen Geldsegen und bedankt sich herzlich. Besonders in diesen schwierigen Zeiten ist die finanzielle Unterstützung an dieser Stelle richtig gut aufgehoben“, sagt die Tafel-Vorsitzende Dagmar Zimmer zur Spende.

Auch interessant: Pflanzaktion in Burscheid: 72 neue Bäume - Geschenkidee?