Bei Kerbstück wird aus altem Holz gearbeitet

Levent Yilmaz fertigt Wohnaccessoires für die Küche und fürs Wohnzimmer.

Von Susanne Koch

Burscheid. Sein Opa mütterlicherseits hatte Levent Yilmaz schon als Kind mit in seine Werkstatt genommen. „Er war kein Schreiner, hat aber immer schon mit Holz gearbeitet und mich – wenn ich da war – mit in sein Reich, seine Werkstatt gelassen“, sagt der 34-Jährige. „Es hat mir immer schon großen Spaß gemacht, mit Holz zu arbeiten. Und ich konnte mich darin verlieren, ich habe die Zeit vergessen.“

Levent Yilmaz hat sich Ende 2020 / Anfang 2021 mit „Kerbstück“ selbstständig gemacht. „Meine Werkstatt habe ich in Wuppertal“, sagt er. „Und ich lebe mit meiner Frau seit 2019 in Grünscheid in Burscheid.“ Seine Frau habe ihn ermutigt, aus seinem Hobby doch einen Beruf zu machen. „Wir haben beide in Wermelskirchen gelebt, dort das Abitur gemacht, dann sind wir zusammen nach München gegangen – sie um Medizin zu studieren, ich um meinen Bachelor und meinen Master in Maschinenbau Fahrzeug- und Motortechnik zu machen.“

Seine Werkstatt in Wuppertal hat er mit allen Werkzeugen versehen, die er braucht. Einen Laserschneider hat er dort stehen, um für Unternehmen auch das Firmen-Logo auf die Stücke zu bringen, wenn es gewünscht ist. In der Werkstatt gibt es aber beispielsweise auch eine Formatkreissäge, eine Zylinderschleifmaschine, einen Dickenhobel, einen Abrichter und eine Oberfräse. „Die Werkstücke werden mit fünf unterschiedlichen Schleifgängen mit unterschiedlichen Körnungen bearbeitet“, sagt Levent Yilmaz. „So, dass sie sich am Ende zartweich anfühlen.“

Levent Yilmaz produziert Schneidebretter in vielen verschiedenen Designs, Serviertabletts, aber auch Aufhänger für Kochmesser, Siebträgerhalter, Tamperstationen oder eine Abklopfschale für die Siebe einer Espresso-Maschine. „Meine Werkstücke stelle ich aus altem, schon benutzten Holz her, aus Eichenbalken, aus alten Möbelstücken, die so nicht mehr zu gebrauchen sind, aus Skateboarden“, sagt Levent Yilmaz. „Ich habe aber beispielsweise auch verschiedenste Holzstücke aus Afrika geschenkt bekommen.“ So würden sich auch farblich sehr schöne Werkstücke ergeben.

Wer Interesse hat, für sich selbst oder für ein Geschenk ein Schneidebrett herzustellen, der kann sich bei „Kerbstück“ anmelden. „Ich gebe Workshops für fünf Personen“, sagt Levent Yilmaz. „Die Menschen haben dann nicht nur das Vergnügen, selber zu arbeiten, sondern halten am Ende auch ein eigenes Schneidebrett in den Händen.“ Der Workshop koste 150 Euro.

Wenn der 34-Jährige nicht in seiner Werkstatt arbeitet – und das macht er wochentags von 9 bis 17 /18 Uhr, manchmal auch länger – geht er einem seiner verschiedenen Hobbys nach. „Ich spiele zum Beispiel Tennis in Wermelskirchen und das sehr gerne“, erzählt er. „Und ich mache Musik in der Acoustic-Cover-Band Oh! Rooster. Da ist auch meine Frau dabei und ihr Kollege aus der Praxis. Wir spielen zu viert. Gemeinsam Musik zu machen, ist eine sehr sinnvolle und wunderschöne Aufgabe.“

Levent Yilmaz und seine Frau Anna Bredenbröker reisen gerne zusammen – so oft es geht. „Ich habe einen T4-Transporter umgebaut“, sagt der Inhaber von Kerbstück. „Damit haben wir schon schöne Reisen beispielsweise nach England gemacht.“ Fotografien, die er im Urlaub macht, verkauft er auf seiner Homepage auch weiter.

Kontakt

Levent Yilmaz, „Kerbstück“, Grünscheid 17 a, 51 399 Burscheid,Tel.: 01 51 / 10 97 08 24, info@kerbstueck.de, kerbstueck.de

Auf der Internet-Seite des Betriebes finden Interessierte weitere Infos. Die weiteste Bestellung kam aus Kanada.