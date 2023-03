Bei Jim Button's spielt sich keiner in den Vordergrund

Gern gesehene Rock-Coverband liefert im Megafon ein dreistündiges Konzert mit einer dynamischen Setliste.

Von Peter Klohs

Die im Bergischen beheimatete Rock-Coverband Jim Button’s spielte am Freitagabend „zum dritten oder vierten Mal im Megafon“. So ganz genau wusste es der Frontmann der Band, Sänger Thorsten „Totti“ Kruck auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist die Gruppe ein gern gesehener Gast im Burscheider Jugendzentrum.

Zu Recht: Die Band fühlt sich wohl auf der Bühne, was sich in einem relaxten Groove, einer dynamischen Setlist und vor allem darin zeigt, dass mit den Jim Button’s eine Gruppe agiert, die wirklich eine ist: Da spielt sich keiner in den Vordergrund, die Band ist der Star.

Auch das Motto der Band trägt das seinige zum Gelingen des dreistündigen Konzertes bei: „Wir spielen Stücke, die alle kennen, die aber nicht alle Bands spielen.“ Dazu die Musikalität und Spielfreude des Quintetts: Fertig ist die Abendparty.

Die beginnt bereits mit dem zweiten Stück, Supertramps Riesenhit „Give a little bit“, bei der die ersten Reihen im gut gefüllten Jugendzentrum zu tanzen beginnen. Endgültig wird der Bann mit „Viva la vida“ gebrochen, dem Monsterstück von Coldplay mit seiner hymnischen Textzeile „I hear Jerusalem bells are ringing“, das man, einmal intensiv gehört, so schnell nicht aus den Gehörgängen bekommt.

Die Jim Button’s spielen es mit ein wenig mehr Druck als das Original vorgibt. Das tut der Musik sehr gut, von Tottis Stimme, die zu diesem Stück passt wie angegossen, mal ganz abgesehen. Ein erster absoluter Höhepunkt des Konzertes. Kurz darauf folgt der zweite: Peter Gabriels 7/4tel-Hymne „Solsbury Hill“, auch diese mit mehr Wumms gespielt. Und dann auch direkt der nächste: „Footloose“, dieser Uptempo-Reißer von Kenny Loggins, der den Saal zum Kochen bringt. Und eigentlich folgt nun ein Höhepunkt nach dem anderen.

Schlagzeuger Sam Bleissen singt (und trommelt) drei AC/DC-Stücke, „You shook me all night long“ noch im ersten Set, gefolgt von „Highway to hell“ und „Thunderstruck“ im zweiten Teil, selbstverständlich geprägt von seiner Gesangsstimme, die der des AC/DC-Sängers Brian Johnson verflixt nahekommt. Sam wird – auch das zu Recht – gebührend abgefeiert.

Bassist Sebastian Naas fällt vor allem durch den soliden Teppich auf, den er als Basis des musikalischen Materials auslegt und der die Musik gleichsam trägt, Freddy Wingchen an den Tasten verfügt über ein überbordendes Arsenal an geschmackvollen Sounds, Gitarrist Markus Hoppmann holt oft den akustischen Sechssaiter hervor und groovt trotzdem wie die Burscheider Hölle. Dazu noch der Sänger Thosten Kruck, der das Kunststück fertigbringt, immer im Rampenlicht zu stehen, ohne sich hervorzuheben, was ausnehmend wohltuend wahrgenommen wird.

Der offizielle Teil des Abends wird mit „Rebel Yell“ (Billy Idol) und „Uptown Funk“ (Mark Ronson) eingeläutet. Aber da stehen noch zwei Zugaben für die rund 150 Besucher des Konzertes auf der Setlist: „Times like these“, die Alternative-Rock-Hymne der Foo Fighters sowie der Oasis-Kracher „Don’t look back in anger“, dessen melodische Wirkung nur mit dem Eingangs zitierten „Viva la vida“ zu vergleichen ist: Beide Stücke halten sich hartnäckig im für Musik zuständigen Abschnitt des Gehirns. Ein angemessener Schluss für ein sehr gutes Konzert.