Bei den TWB greifen viele Aufgaben ineinander

Die Mitarbeiter der Technischen Werke Burscheid bearbeiten Schäden nach Dringlichkeit und Aufwand.

Burscheid. 24 Mitarbeiter teilen sich die Arbeit im Baubetriebshof der Technischen Werke. Sie sind 365 Tage für die Burscheiderinnen und Burscheider im Einsatz, sommers wie winters. Sie stellen beispielsweise die Absperrgitter auf, wenn es nötig ist, sie sind für die Müllbeseitigung nach Straßenfesten der Stadt Burscheid verantwortlich, sie kehren immer wieder die Straßen, kontrollieren die Spielplätze und sie sind auch für den Winterdienst zuständig.

+ Christian Meuthen ist kaufmännischer Betriebsleiter der Technischen Werke Burscheid (TWB). © Susanne Koch

„Ich muss hier einmal öffentlich die Mannschaft loben“, sagt der kaufmännische Betriebsleiter Christian Meuthen. „Auch wenn es jetzt nicht die richtige Jahreszeit ist, der Winterdienst hat hervorragend funktioniert. Ich möchte mich noch einmal bei allen ganz herzlich bedanken.“

Die Technischen Werke Burscheid (TWB) wurden am 1. Januar 2022 zum Eigenbetrieb der Stadt Burscheid. „Die Technischen Werke sind für die Abwasserentsorgung zuständig, der Baubetriebshof ist darin enthalten und das Tiefbauamt der Stadt Burscheid“, sagt Michael Baack, Stellvertreter des Bürgermeisters Dirk Runge. „Insgesamt sind dort 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.“

Wenn die Straßenreinigung nicht funktioniere, würde das schnell an die Technischen Werke weitergegeben. „Das kommt fast täglich vor, dass die Kehrmaschine nicht überall hinkommt“, sagt Christian Meuthen. „Oder dass parkende Fahrzeuge Straßenabschnitte zustellen.“ Das Gleiche gelte für die Grünpflege. „Wir sind für die städtischen Friedhöfe zuständig, für alle öffentlichen Parks und auch für den Grünbestand im öffentlichen Raum“, sagt Christian Meuthen. „Wenn Sie sehen, mit wie vielen Menschen wir das alles leisten sollen, dann können Sie vielleicht verstehen, warum vieles von uns auch so gestaltet wird, das es leicht zu pflegen ist. Das ist leider nicht das, was sich die Bürgerinnen und Bürger immer wünschen.“ In besonderen Fällen bestellen die Technischen Werke auch schon einmal Fremdfirmen für planerische Tätigkeiten oder fürs Bepflanzen besonderer Anlagen. „Wir können leider nur das leisten, was unsere Personalkapazität auch hinbekommt“, sagt Christian Meuthen.

+ TWB-Mitarbeiter halfen auch bei der Burscheider Baumpflanz-Kampagne mit. © Stadt Burscheid

Jedes Jahr überprüfen die Technischen Werke einen Teil des Kanal-Netzes. „Das, was uns als sanierungswürdig auffällt, wird eingetragen und wir sanieren die Stellen dann im kommenden Jahr“, sagt Christian Meuthen. „Insgesamt wird das gesamte Kanalnetz der Stadt Burscheid alle 15 Jahre vollständig inspiziert.“

Auch das Straßennetz unterliegt einer ständigen Kontrolle. „In Burscheid sorgen rund 140 Kilometer Straßen dafür, dass die Stadtteile, Schulen, Kindergärten und Geschäfte erreicht werden können. Egal, ob mit dem Fahrrad, dem Auto oder dem Bus befahren, eine Straße wird sehr beansprucht, sagt Christian Meuthen. „Damit sie sicher befahren und begangen werden können, müssen Schäden an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen beseitigt werden. Die Bearbeitung erfolgt nach Dringlichkeit und Aufwand, so dass nicht alle Schäden umgehend behoben werden können.“

Viele Aufgaben sind für das Leben in einer Stadt wesentlich

Bei den Technischen Werken Burscheid greifen also viele Aufgaben ineinander, die für das Leben in einer Stadt wesentlich sind. „Und wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Bürgermeister-Schmidt-Straße, den Kanalarbeiten an der Montanusstraße und am Kreuzweg“, sagt Christian Meuthen. Die Mitarbeiterzahl sei dabei seit Jahren konstant geblieben.

Betriebsausschuss

Die Technischen Werke Burscheid werden von einem Betriebsausschuss gesteuert. In diesem sind 13 stimmberechtigte Mitglieder, die jeweils weine Vertreterin oder einen Vertreter haben. Der nächste Betriebsausschuss trifft sich heute um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, obere Etage. Öffentliche Themen sind Anfragen und Verschiedenes. Die meisten Punkte, beispielsweise Erwerb von Grundstücken, finden im nichtöffentlichen Teil der Sitzung statt.