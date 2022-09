Bauernmarkt meldet sich wieder zurück

Burscheid

+ © Doro Siewert Der Bauernmarkt 2022. © Doro Siewert

-nal- Frisch und regional: Der Burscheider Bauernmarkt liegt mit seinem Angebot genau im Trend. Um so mehr hatten die Burscheider und Burscheiderinnen ihn während der Pandemie vermisst. Nun, am gestrigen Sonntag, war er wieder da, mit typischen Produkten der lokalen landwirtschaftlichen Direktvermarkter. Diese konnten direkt vor Ort auf dem Marktplatz auch verkostet werden:

hochwertige Milch- und Fleischprodukte, frisches Obst und Gemüse, Honig und Kuchen. Bergisches gab es natürlich auch: Rübstiel, Kottenbutter, Pflaumenkuchen. Und Pflanzen für den Garten. Wer mochte, konnte den Marktbesuch noch mit Shopping-Freuden beim verkaufsoffenen Sonntag oder mit Kunst-Genuss verbinden: Die Aktion „Kunst im Schaufenster“ ist gerade erst angelaufen und hat auch neue Künstler in ihrem Portfolio, ebenso wie neue Ausstellungsorte. Ein kleiner Rundgang durch die Innenstadt lohnt sich also in jedem Fall.

