Am Kreuzweg werden Leitungen verlegt

Die bauliche Winterpause ist beendet. Im Mai geht es Am Kreuzweg in den zweiten Bauabschnitt.

Bis Ende April sollen alle Hausanschlüsse für Gas und Wasser provisorisch angebunden werden. Im Nachgang wird dann gepflanzt.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Strom und Gas haben Vorrang. Die dem entsprechenden Leitungen werden derzeit in der Straße Am Kreuzweg verlegt. „Die Arbeiten der Versorger für Gas- und Wasserleitungen sind im ersten Abschnitt soweit abgeschlossen“, bestätigt Renate Bergfelder-Weiss, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage des Bergischen Volksboten. Auch die Kanalarbeiten seien aus der Winterpause zurück und bereits im Februar wieder aufgenommen worden. Bergfelder-Weiss: „Die Haltungen und die Schächte im 1. Bauabschnitt sind bereits verlegt.“ Auch die neuen Hausanschlüsse für die Häuser-Nr. 7 und 9 seien an den Kanal angeschlossen.

Anschlüsse sollen provisorisch angebunden werden

Mit dem Ende der Osterfeiertage laufen im zweiten Abschnitt die Arbeiten für die Versorgungsleitungen an. „Voraussichtlich bis Ende April sollen alle Hausanschlüsse für Gas und Wasser provisorisch angebunden werden“, kündigt Renate Bergfelder-Weiss an. Ab 2. Mai sei nach aktuellem Stand eingeplant, dass mit dem Kanalbau im zweiten Bauabschnitt (ab Haus-Nr. 9 bis Ende der Straße Am Kreuzweg) begonnen wird. Die Dauer der Arbeiten beziffert Bergfelder-Weiss auf voraussichtlich Ende Oktober. „Wenn die Kanalbauarbeiten abgeschlossen sind, wird – ebenfalls in zwei Bauabschnitten - mit dem Straßenbau (Deckenerneuerung) begonnen“, erklärt Bergfelder-Weiss.

Die Straße hatte bereits im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Da hatten nämlich die Ortspolitiker im Stadtentwicklungsausschuss mehrfach um ihr Aussehen gerungen. Grüner sollte es werden, so wollte es die Kommunalpolitik und hatte sich dabei sogar über die Bürgerbeteiligung hinweggesetzt.

Ausgangsgedanke war indes die reine Straßenbaumaßnahme gewesen: Die Straße Am Kreuzweg nahe der A 1 hat eine in die Jahre gekommene Kanalisation, die erneuert werden muss. Dafür musste die Straße ohnehin aufgerissen werden. Das wollte die Stadtverwaltung ganz praktisch nutzen und hatte deshalb der Politik vorgeschlagen, die Straße einer Neugestaltung zu unterziehen. So gibt es beispielsweise keinen Gehweg und eine Einfassung durch Bordsteine nur in Teilen. Auch die Bürger durften damals mitentscheiden.

Für das große Ganze herrschte sogar Einigkeit: Entstehen soll eine Mischverkehrfläche, auf der Autos, Fußgänger und Radfahrer Platz finden. Da waren sich Politiker und Anrainer einig. Letztere fanden mehr Grün aber verzichtbar. Eine Anwohnerin brachte es im Ausschuss in der Einwohnerfragestunde auf den Punkt: „Wir haben doch genug Grün. Ich finde es schön dort.“

Die Politiker sahen das anders und votierten für Baumscheiben. Nach einer Überprüfung entpuppte sich die Realisierung jedoch schwieriger als gedacht: Die Leitungen verhindern an mancher Stelle die Neuanpflanzung von Bäumen der sogenannten ersten Ordnung. Darunter versteht man große, schnellwachsende Bäume wie Rotbuche, Spitzahorn, Weißbirke. „Wir können die Vorgaben nicht erfüllen“, musste Fachbereichsleiter Marc Baack im vergangenen Jahr einräumen. „Strom- und Telefonleitungen liegen in rund 60 Zentimetern Tiefe.“

Lediglich an zwei Standorten, so hatte es das beauftragte Ingenieurbüro Brechtefeld und Nafe ermittelt, sei mit dem Einsatz von Wurzelfolien und durch „kleinere Umverlegungsarbeiten“ die Anpflanzung jeweils eines Baumes möglich. Die Versorgungsleitungen hätten indes in jedem Fall bei den Bauarbeiten Vorrang.