Bauarbeiten an der K 2 verzögern sich weiter

Die Gemeindestraße in Dohm und die Bachböschung sind neu befestigt.

Kreis nennt Witterungsbedingungen und Warten auf Fachpersonal als Gründe.

Von Anja Wollschlaeger

Burscheid. Flutschäden, Vergaberecht und jetzt zu kaltes Wetter sorgen für Verzögerungen bei der Sanierung der Kreisstraße 2. Der Kreis erklärte inzwischen, warum die Arbeiten nicht, wie geplant in gut 13 Monaten abgeschlossen werden konnten (wir berichteten). Bürger reagieren gestresst.

„Ich kenne viele Pendler, die aus Wermelskirchen und Dabringhausen täglich nach Opladen fahren“, sagt Thomas Kaps (BfB) und ärgert sich über die lange Bauzeit: „ökologisch gesehen, ist diese Baustelle eine Katastrophe, denn die Leute fahren alle durch die Stadt.“ Er erinnert daran, dass die Baustelle bereits seit 2017 geplant wird. Das bestätigt auch eine Ausschussvorlage des Kreises. Schon damals wurde auch der aufwändige Neubau des Brückendurchlasses erwähnt.

+ Hier darf schon länger niemand mehr entlangfahren: Die Kreisstraße und ihre Baustelle sind großräumig gesperrt. © Anja Wollschläger

Seit Anfang Januar 2023 ist nun klar, dass die Arbeiten noch länger als geplant dauern. Die Pressestelle des Kreises nennt die Arbeiten „ambitioniert“ und kündigt an: „Bis zum 31. März wird nun mit der beauftragten Baufirma die Option auf Umsetzung offengehalten. Wenn alle Voraussetzungen stimmen, könnten die Restarbeiten im Idealfall auch schneller abgeschlossen sein.“ In den Sozialen Netzwerken entlud sich angesichts der Verzögerung die Stimmung: „Für die Dohmer eine Zumutung“ hieß es dort.

Für die Verlängerungen gibt es laut der Kreisverwaltung mehrere Gründe. Aktuell sei es zu kalt und zu nass für die ausstehenden Asphaltarbeiten. Dafür seien mindestens 5 Grad über Null und trockene Witterung erforderlich. Geplant waren diese Arbeiten für Anfang Dezember. Da hatte das Wetter den Bauleuten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun liegt es nicht mehr allein am Wetter, kündigt die Kreisverwaltung an. Denn bundesweit seien Asphaltkolonnen stark nachgefragt.

Außer den schon im Januar von der Pressestelle genannten „witterungsbedingten“ Verzögerungen gab es in der Bauphase noch weitere Schwierigkeiten. So hatten sich durch „vergaberechtliche Verzögerungen Dritter“ schon Arbeiten, die im Sommer geplant waren, verschoben. Ob die von der Kreispolizei mehrfach gemeldeten Diebstähle die Bauzeit verlängert haben, bleibt unklar. Anfang August waren Baumaschinen im Wert von mehr als 10 000 Euro gestohlen worden. Am 1. Juli fehlten 700 Liter Diesel-Kraftstoff.

Auch die Flutschäden mussten in der Planung nachträglich berücksichtigt werden. Nach dem Starkregen im Sommer 2021 war klar, dass der Hang in Lämgesmühle gesichert werden musste. Ein Teil der Fahrbahn war stark abgesackt. Der Bachdurchlass wurde ebenfalls aufwendiger gebaut.

Der Murbach hatte Teile der Fahrbahn weggerissen

Außerplanmäßig musste auch die städtische Straße Dohm saniert werden. Die Stadt Burscheid hat dafür rund 310 000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.

+ Die Einmündung in Nagelsbaum kann sich bereits schon wieder sehen lassen. © Anja Wollschläger

Der Murbach hatte auf einer Länge von rund 36 Metern große Böschungsbereiche der Straße Dohm und Teile der Fahrbahn der Gemeindestraße Dohm weggerissen. Die Böschung wurde inzwischen neu aufgebaut und abgestützt. Die Gemeindestraße erhielt auf 80 Metern neuen Unterbau und Deckschicht sowie Entwässerungseinrichtungen, bestätigt Stadt-Pressesprecherin Renate Bergfelder-Weiss.

Anwohnerin Carola Wagner-Busch aus Blasberg kann der Sperrung auch Positives abgewinnen: „Für die Blasberger ist es gerade eine Wohltat. So ist mal keine Rennstrecke hier.“

Hintergrund

Von der Sperrung betroffen: Die K 2 zwischen Neuenhaus und Blasberg ist nur für die Anlieger aus Lämgesmühle geöffnet.

Dohm: Die Straße Dohm ist nur aus Unterwietsche/Blasberg für Anlieger erreichbar.

Radverkehr: Die Wege zwischen Dohm/Grünscheid und Irlermühle sind für Radfahrer gesperrt.

Fußgänger: Der Wanderweg entlang des Murbachs ist durch die Baustelle unterbrochen.

Busse: Die Schulbuslinie E 240 hält nicht in Blasberg. Schüler müssen zur Haltestelle in Paffenlöh laufen. Die Umleitung verlängert die Fahrtzeit um rund zehn Minuten.