Bandname ist eine Hommage an Jim Knopf

Die Jim Button’s treten am Freitag im Kinder- und Jugendzentrum Megafon auf

Von Peter Klohs

Burscheid. Anfang März erst verwandelten die beiden Rockbands 23rd of November sowie Big Stroke, beide im Bergischen Land heimisch, das Burscheider Kinder- und Jugendzentrum Megafon in einen Rockpalast. Am kommenden Freitag wird es wieder laut in der Montanusstraße, denn die Jim Button’s haben sich angekündigt, ein Quintett mit bergischer Basis, das in Leichlingen probt. Zum durchaus eigenständigen Namen der Pop- und Rock-Coverband weiß Frontmann und Sänger Thorsten „Totti“ Kruck zu berichten: „Wir waren vor vielen Jahren zu Gast auf einem Bryan-Adams-Konzert, bei dem die amerikanische Alternative-Band Gin Blossoms das Vorprogramm bestritt. Wir fanden, dass der Namen der Band extrem gut klang und behielten ihn im Hinterkopf. Dazu kam die Vorliebe für die Jim-Knopf-Filme der Augsburger Puppenkiste. Knopf ist im Englischen ein button. Übertragen könnte man unsere Gruppe also als die ‚Jim-Knopf-Band‘ bezeichnen.“

1996 gründete Sänger Kruck zunächst ein Duo

Die Anfänge des Quintetts liegen in den ausgehenden 90er Jahren. Mit einem Freund gründete Totti Kruck 1996 ein Duo, zwei Gitarren, zwei Stimmen. „Im Laufe der Zeit entwickelte sich der eine eher zum Gitarristen, der andere – ich – zum Sänger. Nach und nach kamen Arbeitskollegen oder Männer von Arbeitskolleginnen hinzu. Ich arbeite im Finanzressort des Langenfelder Rathauses, so das wir früher als die ‚Rathaus-Band‘ bekannt waren.“ Im weiteren Verlauf wurden die fünf Musiker als Langenfelder Botschafter zu den Partnerstädten entsandt, um dort Konzerte zu spielen. „So reisten wir also nach Polen, nach England, auf die Philippinen, wo das Publikum für europäische Verhältnisse schon sehr gewöhnungsbedürftig ist, überaus gesittet und brav.“

Das erste Konzert spielten die Jim Button’s 1997. „Wir haben das 25. Bandjubiläum also schon hinter uns“, beschreibt Thorsten Kruck die Anfänge der Band, die sich, so der Sänger, „eigentlich als demokratisches Gebilde zeigt. „Ich schlage die meisten Stücke vor, die aber von den Mitmusikern auch abgelehnt werden können. Anders herum funktioniert das natürlich auch.“ Aber bisher habe man sich immer auf Songs geeinigt, die alle Bandmitglieder mittragen können. „Es war von Anfang an klar, dass wir eine Coverband sind“, berichtet Kruck. „Mein Anspruch war immer, die Stücke so original wie möglich zu transportieren. Der Anspruch der Band ist es, Songs die jeder kennt, aber nicht jede Band spielt, den Menschen nahe zu bringen und sie mit unserer Gute-Laune-Musik zu verbinden.“ Bis heute finden sich wenig ruhige Songs oder gar Balladen in der Setlist der Gruppe.

Für das Konzert im Burscheider Megafon am Freitag hat das Quintett eine Fusion aus seinen beiden Programmen vorbereitet: „Zunächst einmal gibt es ‚Vollgas‘“, macht der Sänger auf das Konzert neugierig. „Da erklingen dann die Red Hot Chilli Peppers, Coldplay, U2, Billy Idol, AC/DC und andere Rocksachen. Eingefügt werden Teile unserer Unplugged-Show, in denen es vergleichsweise ruhiger zugeht. Insgesamt wird es ein dreistündiges Konzert geben, dass durch eine relativ kurze Pause in zwei Sets eingeteilt wird.“

Die Band besteht aus dem Schlagzeuger Sam Bleissen, der außerdem einer der begnadetsten Sänger von AC/DC-Stücken ist. Seine Stimme ist der von Brian Johnson (Sänger der australischen Hardrocker) mehr als ähnlich. Außerdem spielt Markus Hoppmann die Gitarren („Ein toller Gitarrist, der auch bei Queen May Rock, einer Queen-Coverband in die Saiten greift.“), Sebastian Naas den Bass („Sebastian lehrt an der Leichlinger Musikschule.“) und Freddy Wingchen die Keyboards („Freddy spielt auch bei den Bläck Fööss.“). Dazu Totti Kruck am Mikrofon: Voilà, fertig ist die Cover-Band.

Inzwischen machen sich die Achtziger bemerkbar

Der Weg der Band geht langsam andere Straßen als den puren Hochenergie-Rock. „Ich bin in den 80ern aufgewachsen“, sagt der Sänger, „und die Musik der damaligen Zeit schlägt sich auch auf unser Repertoire nieder. Zuviel Schreierei ist auch für die Stimme nicht gut. Mal hier und da, wie bei den Peppers, das ist okay. Aber inzwischen kommen auch Erasure, die Eurythmics und Michael Jackson als Musikvorschläge auf den Band-Tisch.“

Etwa 100 Karten sind bereits im Vorfeld abgesetzt worden. „Wenn es am Ende 150 Gäste werden, sind wir sehr zufrieden. Die Konzertkultur hat während Corona erheblich gelitten und läuft erst allmählich wieder an.“

Konzert

„Uns gibt es jetzt mit kurzer Unterbrechung seit mehr als 25 Jahren“, sagt Sänger Thorsten „Totti“ Kruck. „Das 30. Bandjubiläum ist am Horizont zu sehen. Und das wird sicher ein ganz besonderes Konzert. Wir planen mit 1000 Gästen.“ Und danach? „So lange und so gut wie möglich weiterhin Musik machen.“ Das Konzert der Jim Button’s beginnt am Freitag im Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15, um 20 Uhr. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Anfragen oder Kartenvorbestellungen bitte an info@jimbuttons.com