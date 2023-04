Bäckerei Kretzer erhält erneut Ehrenpreis des Landes

Burscheid. Richard Kretzer ist fast schon Stammgast in Düsseldorf: Erneut wurde dem Burscheider Unternehmer ein Preis verliehen. Die Auszeichnung „Meister.Werk.NRW“ ist eine Anerkennung des Landes und der Lebensmittelhandwerksverbände für besondere wirtschaftliche und kulturelle Leistungen: 45 Bäckereien, 22 Fleischereien, 15 Konditoreien und 8 Brauereien erhalten in diesem Jahr für ihre Produkte und ihre Betriebsführung den Ehrenpreis des Landes von Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz. „Das Lebensmittelhandwerk ist eine tragende Säule in Nordrhein-Westfalen und ein Garant für Arbeit und Ausbildung auf Top-Niveau: Die Betriebe bewahren und fördern das Wissen um die handwerkliche Herstellung regionaler Produkte. Sie stehen für Nähe, Qualität und Verantwortung und tragen maßgeblich zur Nahversorgung mit hochwertigen Lebensmitteln bei. Diese herausragenden Leistungen des Lebensmittelhandwerks würdigen wir gern mit dem Ehrenpreis ‚Meister.Werk.NRW‘“ unterstrich Gorißen in Düsseldorf. „Eine sehr schöne Veranstaltung, bei der Gorißen großen Applaus erhielt, als sie erklärte, dass das Handwerk von der Politik nicht vergessen wird“, sagt Richard Kretzer, der in Burscheid und Umgebung zwölf Bäckerei-Filialen betreibt.