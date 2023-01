Azubis und Grundschüler lernen voneinander

Federal Mogul/Tenneco spendet Verein ROCKID.one 2000 Euro – Auch personell ist man verbunden.

Burscheid. Der Scheck ist so groß, wie es sich für einen Fototermin gehört, und die Summe darauf kann sich auch sehen lassen: Federal Mogul/Tenneco hat dem Verein ROCKID.one 2000 Euro gespendet. Mehr noch: Dem Verein ist das Burscheider Unternehmen auch mittels Manpower verbunden, indem es seine Azubis zu dessen Projekt entsendet. Denn ROCKID.one geht in die Grundschulen, in Burscheid konkret in den Offenen Ganztag aller drei Einrichtungen – Montanusschule, Ernst-Moritz-Arndt-Schule und Gemeinschaftsgrundschule Dierath – und macht dort die Kinder mit PC und Laptop vertraut.

„Ich habe das Ganze vor rund dreieinhalb Jahren gegründet“, erzählt Mario Schwarz von ROCKID.one. Sein Ziel: Die nächste Generation bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, eigene kreative Ideen spielerisch zu entwickeln und Schulen wie auch Familien bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Bei seiner eigenen Tochter, die damals noch die Grundschule besuchte, hatte er erlebt, dass es zwar oft nicht an technischem Equipment, stattdessen aber an der Manpower mangelt.

Aus Idee und kleinem Beginn wurde rasch mehr: „Inzwischen schaffe ich es nicht mehr allein“, sagt Schwarz. Ein Verein wurde gegründet, in dem er zusammen mit den Wermelskirchenern Marco Frommenkord und Jochen Schmees den Vorstand bildet. Die Liste der aktuellen Partner auf der Vereinshomepage ist beeindruckend lang, auch die Stadt Burscheid hat sich hinzugesellt und ihrerseits ihre Azubis ihr Wissen weitergeben lassen.

Eine Win-Win-Situation für beide Seiten, davon sind Werksleiter Thomas Ebker und Personalleiter Bernd Rommé überzeugt. „Unsere Azubis kriegen ganz schnell gespiegelt, ob das gut ist, was sie machen. Sie erweitern ihren Horizont. Und die Kinder kriegen auf Augenhöhe etwas vermittelt.“

Das kommt an, wie man bei Federal Mogul weiß. „Wurde früher gern schon mal vom Chaos erzählt, wenn Lehrkräfte das Equipment ausgaben, ist es zur Überraschung der Lehrkräfte jetzt ruhig“, sagt Bernd Rommé. „Die Azubis kommen ohne pädagogischen Zeigefinger. Sie sind mit dem Medium groß geworden; es macht ihnen Spaß, es zu vermitteln.“ Ergebnis: Die drei Auszubildenden würden schon am Schultor freudig begrüßt werden, wie Rommé erzählt. Ausbildungsleiter Christian Wolf habe die Aktion von Beginn gefördert: „Wir haben unsere Auszubildenden gefragt, wer Lust hat, mitzumachen. Und schnell Freiwillige gefunden“, erinnert sich Rommé.

„Ich finde es wichtig, Ausbildungsberufen so früh wie möglich ein Forum zu geben“, sagt Mario Schwarz. Die Neigung, nach dem Abitur automatisch studieren zu wollen, könne so nochmal überprüft werden: „Gerade den Eltern kann durch so ein Projekt bewusstwerden, dass eine Ausbildung eine gute Basis ist – und dass man dann daraus auch mehr machen kann.“

Mario Schwarz denkt schon weiter. Nämlich daran, an den Grundschulen das Thema Künstliche Intelligenz (KI) aufzugreifen. „Um sie zu nutzen, braucht es ja Vorarbeit, Fantasie und Kreativität“, sagt er.

Für Federal Mogul/Tenneco ist ROCKID.one nicht das einzige Feld, in dem man sich engagiert. „Wir unterstützen den Umwelttag, die Burscheider Turngemeinde, das Tri-Café, machen beim Social Day mit“ zählt Thomas Ebker auf. Bei letzterem packte die Chef-Etage im vergangenen Jahr selbst bei der Aufräumaktion auf der Sportanlage Im Hagen mit an. „Da waren wir ganz schön staubig hinterher“, sagt Ebker augenzwinkernd.

Sich als Teil der Stadt zu begreifen und einzubringen, „das ist gar keine Frage“, findet Thomas Ebker. Sondern selbstverständlich. Zumal ein Großteil der rund 1500 Mitarbeiter direkt aus der Stadt komme. Stolz auf den alten Burscheider Familiennamen Goetze sei man ohnedies. „Er ist der Erfinder des Kolbenrings und der Dichtung“, sagt Ebker. „Das bleibt.“

Und es bleibt auch das Engagement bei ROCKID.one. „Die Azubis machen weiter“, geben Thomas Ebker und Bernd Rommé schon mal die Marschroute für 2023 vor. „Wir unterstützen gerne dabei, Medienkompetenz zu erwerben.“

Federal Mogul/Tenneco

Das Burscheider Unternehmen mit einem Sitz an der Bürgermeister-Schmidt-Straße hat rund 1500 Mitarbeitende und 19 Azubis. Bei ROCKID.one wirken aus dem ersten Ausbildungsjahr Erik Baumgart, aus dem zweiten Ausbildungsjahr Julien Gondorf und aus dem dritten Ausbildungsjahr Josia Wedemeyer mit. Im Juni plant das Unternehmen einen Familientag, an dem sich die Angehörigen der Mitarbeiter im Unternehmen umsehen können. Das hatten diese sich nach der Corona-Zwangspause gewünscht.