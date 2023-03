Autorin entführt Gäste in zahlreiche Gärten

Annette Voigt eröffnete literarisch die Freiluftsaison in der Buchhandlung Ute Hentschel.

Von Tanja Alandt

Dem spontanen Wintereinbruch trotzten die zahlreichen Gäste am Freitagabend in der Buchhandlung Ute Hentschel und ließen sich von der Autorin Annette Voigt gerne in die verschiedensten Gärten mitnehmen. Sie und die Hausherrin Ute Hentschel hatten zu der Lesung „Gartenbücher – Alles außer Ratgeber“ ins verschneite Burscheid eingeladen.

Gastgeberin Ute Hentschel schlug vor, Weihnachten demnächst in den April zu verschieben, da „es sich mit den Jahreszeiten eh erledigt“ habe. Umso mehr freute sie sich aber, dass Annette Voigt nach mehreren Jahren Pause wieder einmal den Weg in die Buchhandlung gefunden hatte und die Gäste erneut mit ihrer Liebe zur Botanik unterhielt.

Aus etwa sieben Büchern verschiedenster Autorinnen und Autoren hatte Annette Voigt Auszüge ausgewählt. Sie konnte leider noch keine Kostprobe aus ihrem eigenen Buch geben, da dieses erst in Kürze erscheinen soll. Bewusst hatte Voigt verschiedene Geschichten quer durch den Garten ausgewählt und sogar Gartenkrimis gefunden, in denen der Mörder nicht der Gärtner ist, wie beispielsweise in dem Band „Je tiefer man gräbt“ aus der Cornwall-Krimireihe von Mary Ann Fox.

Als „gemischten Blumenstrauß“ verteilte sie liebevoll gestaltete individuelle Mappen, auf denen jeweils ein Park irgendwo in Deutschland abgebildet war. Auf mehreren Seiten sollten die Gäste ihre Rezensionen zu vielen Büchern daheim in Ruhe nachlesen und auf einem Blick sehen, welche Romane zu dem Thema Gärtnern einen historischen Hintergrund aufweisen oder selbst sogar antiquarisch sind. Wie eines ihrer Lieblingsbücher: „Der Gärtnerbursche von Wörlitz“ von 1913. Außerdem listete sie auf, welche Romane vom Garten des Autors erzählen, sowie Romane, die in englischen Landschaftsgärten spielen. Ebenfalls Informationen über ihr bald erscheinendes Buch „Natur gestalten im Stil des englischen Landschaftsgartens“ bekamen die Gäste. Passend zum Weltfrauentag Weltfrauentag las sie Auszüge aus dem Roman „Ein Garten über der Elbe“ und verteilte ein zusätzliches Handout mit Informationen darüber, wie der Beruf des Gärtners entstand.

Gärtnern entspannt, da waren sich alle einig

Sie selbst sei Freizeitgärtnerin und gärtnere ehrenamtlich in historischen Parks in Wörlitz und Branitz und betreibe somit Gartendenkmalpflege. Als sie erzählte, dass sie das Unkrautziehen oft als eine Art Meditation empfinde, konnte ihr das Publikum nur zustimmen. Die Gäste teilten die Meinung, dass Gärtnern entschleunige und erde. Einig waren sie sich ebenfalls über „Gärten des Grauens“, wie etwa Steingärten. Voigt bezeichnete sich selbst als „Gartomanin“ und schwärmte vom „Friedenfinden im eigenen Garten“. Sie betonte, dass „das Wachsen und der Zerfall nebeneinander“ im Garten Alltag seien.

Als Erinnerung an die Lesung brachte sie den Gästen Lesezeichen mit Fotos der historischen Parks sowie Zitaten zum Thema Gärtnern mit. Diese nahmen neben dem „kurzweiligen, unterhaltsamen sowie fachlichen“ Abend ebenfalls viel Vorfreude auf die kommende Gartensaison mit.