Haus der Kunst wird umgebaut: Höhestraße wird zur Einbahnstraße

Im Zuge des Umbaus des Hauses der Kunst wird die dortige Entwässerung neu geordnet.

Burscheid. Am Haus der Kunst steht (fast) kein Stein mehr auf dem anderen; der Umbau läuft auf Hochtouren. Das werden auch die Autofahrer, die bisher anstandslos passieren konnten, am eigenen Leib zu spüren bekommen: Voraussichtlich ab Montag, 3. Juli, wird es nämlich eng auf der Höhestraße. Eine Baustelle wird eingerichtet, die eine Umleitung erforderlich macht.

Grund dafür sind die Kanalbauarbeiten, die für die Neuordnung der Entwässerung für das Haus der Kunst notwendig sind. Denn bislang lief die Entwässerung über die Montanusstraße, nun soll es über die Höhestraße geschehen. „Die Kanalarbeiten müssen zügig beginnen“, hatte bereits zu Jahresanfang Projektleiter Ivo Kretschmer im Gespräch mit dem Bergischen Volksboten gesagt. Denn im Hintergrund wartet schon eine andere Maßnahme: Die Höhestraße bekommt zum Ewald-Sträßer-Weg (und damit zum künftigen Einzelhandelsstandort Montanusstraße) eine Linksabbieger-Spur, für die der Gehweg vor dem Rathaus verschwenkt wird. Und dann soll unter der Erde schon alles fertig sein.

Doch zurück zu dem, was unmittelbar bevorsteht. Die Höhestraße wird in Richtung Leverkusen zur Einbahnstraße. Wer in Richtung Kaltenherberg und A1 unterwegs ist, muss dagegen in die Altenberger Straße und Rat-Deycks-Straße abbiegen. Weil die Altenberger Straße eine eher schmale Einbahnstraße ist, muss sie für den Verkehrsfluss vorbereitet werden: Dort gilt in Fahrtrichtung rechts ein absolutes Halteverbot. Die Parkplätze auf der linken Seite bleiben dagegen bestehen. „Zur Verbesserung des Verkehrsflusses wird die Rat-Deycks-Straße ebenfalls als Einbahnstraße eingerichtet“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Zufahrt in die Rat-Deycks-Straße wird von der Höhestraße über die Altenberger Straße oder über Löh möglich sein.

Für Lkw ist diese Umfahrung indes keine Option. „Der Schwerlastverkehr in Fahrtrichtung Kaltenherberg wird ab Kreuzung Friedrich-Goetze-Straße/Bürgermeister-Schmidt-Straße über Oberlandscheid (K7) umgeleitet“, heißt es aus dem Rathaus.

Verwaltung rechnet mit zweiwöchiger Bauzeit

Ausgeführt werden die Arbeiten im Auftrag der Technischen Werke Burscheid (TWB) von der Firma Dieter Gohmann GmbH aus Kierspe. Die Verwaltung rechnet mit rund zweiwöchiger Bauzeit.

Die Umgestaltung des aus den siebziger Jahren stammenden Hauses der Kunst in ein multifunktionales Haus der Kultur(en) ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungs-und Handlungskonzepts (IEHK) Burscheid 2025. Im Jahr 2015 wurde das Projekt auf 4,6 Millionen Euro taxiert und war damit finanziell der größte Brocken des IEHK. Möglich wurde die Realisierung nur durch die Förderung des Landes, die sich im IEHK generell auf 70 Prozent beläuft, im speziellen Fall Haus der Kunst aber sogar auf 100 Prozent. Inzwischen ist klar: Es wird teurer. Die prognostizierten Kosten sind von 4,6 auf 6,7 Millionen Euro hochgeschnellt. Der Kostenanstieg hat mehrere Gründe: Zum einen ist die Kosteneinschätzung schon etliche Jahre her, zum anderen baut man im Bestand – mit dem entsprechenden Überraschungen. So wurde bei Überprüfungen deutlich, dass der Brandschutz den aktuellen Ansprüchen nicht mehr entspricht. Lieferengpässe und höhere Materialkosten, die der Krieg in der Ukraine ausgelöst hatte, taten ein Übriges.

Das Ziel aber ist und bleibt ehrgeizig: Burscheid will mit dem neuen Haus der Kunst einen Solitär in die gemeinsame Kulturlandschaft mit Wermelskirchen einbringen. Das Gebäude wird größer und rückt mit einem neuen Eingangsportal an die Höhestraße heran. Wer an die Rückseite geht, sieht, dass es dort schon tief ins Erdreich hinabgeht: „Rucksack“ heißt der neue Gebäuderiegel intern im Projektteam. Er verschafft der Bühne mehr Raum, sie wird breiter und tiefer. Auch die Lüftungstechnik findet rückwärtig ihren Platz. Denn mit der inhaltlichen Aufwertung der Kultur geht auch eine technisch-energetische Neuaufstellung einher.

Bushaltestellen

Für die Zeit der Bauarbeiten werden die im Bereich Rathaus/Haus der Kunst bestehenden Bushaltestellen verlegt. Die Ersatzhaltestellen befinden sich in Fahrtrichtung Leverkusen vor dem Haus Höhestraße 11 und in Fahrtrichtung Kaltenherberg/B51 vor der Altenberger Straße 26.