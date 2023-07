Autofahrer müssen auf der Verkehrsachse mit Staus rechnen

Bauarbeiten an der Bürgermeister-Schmidt-Straße schreiten voran.

Burscheid. Baustellen können die Burscheider kaum noch erschüttern. Gefühlt gibt es an jeder Ecke eine. Kürzlich brachte es Bürgermeister Dirk Runge aber trefflich auf den Punkt: „Wer Veränderung will. . .“ Die ist ja quasi schon mit Händen zu greifen: Das neue Haus der Kunst wird geformt; nun kommt der neue Busverknüpfungspunkt an der Bürgermeister-Schmidt-Straße ins Spiel. Dabei müssen sich die Burscheider auf ein paar Einschränkungen einstellen, wie das Rathaus mitteilt.

Ab sofort muss der Straßenverkehr an der Höhestraße für die nächsten anstehenden Bauarbeiten an der Fußgängerquerung und der Mittelinsel einspurig an der vorhandenen Mittelinsel vorbeigeführt werden. „Dies ist zum einen für die erforderlichen Arbeiten notwendig und zum anderen, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten“, teilt Stadtsprecherin Renate Bergfelder-Weiss mit. Die Dauer der Bauarbeiten in diesem Bereich beziffert das Rathaus auf voraussichtlich vier Wochen.

Die Ampelschaltung wird sich verändern. Dazu wird die Ampelregelung auf der Höhestraße in Richtung Rathaus vorgezogen. Bedingt durch die Anpassung der Ampelschaltung und die einspurige Verkehrsführung könne es im Bereich der Höhestraße, Bürgermeister-Schmidt-Straße und Hauptstraße insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten zu Rückstaus kommen, warnt die Verwaltung: „Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird ein Teil der Arbeiten noch in den Sommerferien stattfinden.“

IEHK hat die Verlagerung empfohlen

Zu den wesentlichen Aspekten des neuen Verkehrskonzeptes für Burscheid gehört die Neuorganisation des Busverkehrs. Eine Verlagerung des Busbahnhofes von der Montanusstraße an die Bürgermeister-Schmidt-Straße wurde im Rahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes (IEHK) unter verschiedenen Gesichtspunkten geprüft: So erfüllt der neue Standort an der Bürgermeister-Schmidt-Straße nicht nur die flächenmäßigen Voraussetzungen, sondern vereinfacht für die Verkehrsbetriebe auch das Einhalten der Taktzeiten. „Aufgrund der Nähe zur Innenstadt wird auch das Zentrum weiter gestärkt“, sagt Bergfelder-Weiss.

Die Arbeiten dazu schreiten voran: An der Bürgermeister-Schmidt-Straße werden an der Sparkasse und der gegenüberliegenden Seite in Richtung Zufahrt Kulturbadehaus zwei Haltestellenkaps mit jeweils einem großen Unterstand auf der Seite der Kreissparkasse und zwei kleineren Unterständen auf der gegenüberliegenden Seite errichtet. „Die Nebenanlagen werden qualifiziert und aufgewertet“, heißt es aus dem Rathaus.