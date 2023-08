Autofahrer müssen einen kleinen Schlenker fahren

Von der Höhestraße aus soll man künftig bequem nach links in den Ewald-Sträßer-Weg abbiegen können.

Auf der Höhe des Rathauses gibt es eine neue Baustelle.

Burscheid. Die ganz großen Staus auf der Höhe- und der Bürgermeister-Schmidt-Straße gehören (vorerst) der Vergangenheit an. Die neuen Haltepunkte für den Öffentlichen Personennahverkehr sind eingerichtet, auf beiden Seiten der Bürgermeister-Schmidt-Straße. In Fahrtrichtung B 51 stehen auch schon Buswartehäuschen. Und an der Kreuzung Haupt-, Höhe- und Bürgermeister-Schmidt-Straße regelt wieder die gewohnte Ampelanlage Verkehr und Fußgängerüberquerung und nicht länger ein Baustellenprovisorium.

Dafür hat sich auf Höhe des Rathauses die Fahrbahn in Richtung Leverkusen verengt. Hintergrund: Der Ewald-Sträßer-Weg soll besser erreichbar sein und erhält von der Höhestraße her eine Linksabbiegerspur. Schließlich wird an seinem Ende ein Burscheider Großprojekt Gestalt annehmen: der Bau eines neuen Einzelhandelszentrums mit Edeka und Drogeriemarkt dm als Ankermietern sowie Wohnungen und Gastronomie. Auf der Höhestraße werden nun Leitungen (Strom, Beleuchtung, Telefon) verlegt. Dauer: voraussichtlich noch ungefähr fünf Wochen. nal

