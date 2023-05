Auf Altenberger Spuren

Burscheid. So genannte „Lost Places“ liegen schwer im Trend: Verfallene, abseits gelegene Gemäuer, die sich selbst überlassen wurden und scheinbar weltvergessen vor sich hin träumen, kurbeln eben die Fantasie aufs Schönste an. Das ist auch im nahe gelegenen und eigentlich doch so vertrauten Altenberg nicht anders. „Verborgene Mauern, Türme und Ruinen“ heißt es jetzt nämlich, wenn der Verein Landschaft und Geschichte e.V. (LuGeV) am kommenden Sonntag, 7. Mai, auf eine ganz besondere Spurensuche in Altenberg geht. Zu eben jenen Lost Places - verborgenen Orten - führt die Reihe der Altenbergführungen: Randolf Link zeigt Plätze, Ruinen und Geländespuren von teilweise längst vergessenen Bauwerken und besonderen Orten, deren Geschichte bisher nur zum Teil geklärt werden konnte. Die spannende Suche führt in die Klosterzeit und jüngere Vergangenheit von Altenberg.