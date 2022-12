Auch Zimtsterne und Dominosteine ehren

Verschiedene Gedenktage im Dezember laden zum Schmunzeln ein.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. Dezember – sind es kalte, ereignisarme Wochen? Natürlich steht das fröhlichste Fest des Jahres ins Haus – da lassen sich die kurzen hellen Stunden und die dunkle Zeit irgendwie aushalten. Es dauert nur jedes Mal so unangenehm lange, bis endlich die Lichter aufleuchten in allen Häusern und die Tische voll herrlicher Dinge locken.

Was lenkt die Gedanken der ungeduldig Wartenden am ehesten auf eine positive, höhere Ebene? Seit dem 6. Jahrhundert galt die Advents-, also die Zeit der Erwartung, allgemein als günstige Phase der inneren Besinnung und stillen Einkehr. Essen und Trinken traten hinter der geistlichen Nahrung deutlich zurück. Damit war das Verlangen der mittellosen Bevölkerung nach ausreichender Versorgung auf ein Mindestmaß in Richtung Selbstbeschränkung umgelenkt.

Vierzig Tage Wüstenzeit Jesu galt den Fastenden wie ein Vorbild

An den Festtagen kam dann alles auf den Tisch, was während der Adventswochen in Keller und Scheune verschlossen blieb. Nun durfte es mit doppelter Freude genossen werden. Vierzig Tage Wüstenzeit Jesu ohne Nahrung galt den Fastenden wie ein hehres Vorbild. Eine Verpflichtung zur ständigen Nachahmung steht aber nirgendwo auf der himmlischen To-do-Liste.

Wer in der dunklen Zeit nach witzigen Momenten Ausschau hält, kann sich hier und da über die unzähligen inoffiziellen Gedenktage im Dezember amüsieren. An jedem Datum des zwölften Monats haben findige Leute beschlossen, ein Ding oder einen Tag hochleben zu lassen.

Die größte Fantasie in dieser Richtung haben die Bürger der USA. Die Gedenktage für den 4. Dezember sind ein prägnantes Beispiel: Er ist sowohl der „Tag der Socke“ wie der „Tag des Würfels“; der Tag des „braune-Schuhe-Tragens“, der „Tag der Kekse“ und ganz elitär: der Tag „umarme einen Hai!“ Alle weiteren Kalendertage stehen in ihren Anlässen diesem Beispiel nicht nach.

Japan, Südafrika und Brasilien machen keine Ausnahme

In allen Ländern der Erde wurden Situationen gefunden, die es den Menschen wert waren, wenigstens einmal im Jahr darüber nachzudenken. Da macht Japan keine Ausnahme und auch Südafrika und Brasilien nicht. Deutschland mischt darin ebenso gut mit.

Am 2. Dezember ist bundesweiter „Tag des Spekulatius“, am 3. ist „Tag der Dominosteine“. Am 11. und 12. werden Zimtsterne und Baumkuchen geehrt. Am 14. Dezember ist Deutschland mit dem „Tag der Schneekugel“ vertreten und am 16. mit dem „Tag des Tannenzapfens“.

So clowneske Gedenktage wie den „Trag-eine-Saugglocke-als Kopfbedeckung-Tag“ ist wohl für unsere Mentalität etwas weit hergeholt. Wir halten es da eher mit den alten Germanen und gedenken sogar am 24. Dezember an den Beginn der Rauhnächte, in der die dunklen Gestalten der Unterwelt ihre Urlaubswoche beginnen.

Eine nette Annäherung an amerikanische Ideen wäre dagegen für den 26. Dezember der „Tag der kleinen Dankeszettel“, wo auch immer sie sehr angebracht wären.

Hintergrund

Die Traditionen eines Volkes manifestieren sich im Brauchtum. Neben klassischen Feiertagen gehören auch moderne Aktionstage sowie Welttage und Gedenktage dazu. Der Sinn solcher besonderen Tage liegt darin, die Menschheit für neue Ideale und Ideen zu begeistern.