Anwohner wollen nicht Aufpasser sein

Nachdem der Stadtsportverband seinen Bewegungspark verteidigt hat, melden sich nun seine Gegner zu Wort.

Burscheid. Petra Grad zeigt sich enttäuscht. Ursprünglich habe sie gehofft, dass der Stadtsportverband das persönliche Gespräch mit den Anrainern und nach guten Kompromissen für beide Seiten suche, sagt die Anwohnerin. Doch bislang gebe es keinerlei Gesprächsangebote. „Schade eigentlich, so verhärten sich die Fronten wohl eher, als dass man sie lockert“, bedauert Petra Grad.

Es geht einmal mehr um den Bewegungspark „Burscheid macht fit“ an der Trasse, der zum Zankapfel geworden ist. In der vergangenen Woche hatte sich der Vorsitzende des Stadtsportverbands, Bodo Jakob, an den Bergischen Volksboten gewandt und den Bewegungsparcours, insbesondere seine umstrittene Lage unmittelbar vor einem Wohnhaus, verteidigt. Darauf reagiert nun Petra Grad, die zu den Anwohnern des betroffenen Hauses an der Montanusstraße gehört.

Die Ausgangslage des einstigen Baulands von 2019, wie sie Bodo Jakob mit einem Foto dokumentierte, findet auch Petra Grad nicht ansprechend, wie sie einräumt. Aber: „Es gab damals schon die Entscheidung über die neuen Häuser an der Montanusstraße“, sagt sie. „Allein diese Bebauung hat den Bereich doch schon mal deutlich aufgewertet. Dazu brauchte es nicht zwingend den Bewegungsparcours.“ So hatte nämlich Bodo Jakob argumentiert. Er hatte darauf verwiesen, wie wenig glücklich es gewesen wäre, wären stattdessen Garagen oder privat genutzte Gärten entstanden. Nun gebe es mit dem Bewegungspark, so Jakob, ein Angebot für die Allgemeinheit.

„Von Seiten der Anwohner wurde nie gefordert, dort Garagen oder private Gärten anzulegen“, sagt Grad. Allerdings sei den Bewohnern des Erdgeschosses zu Beginn von der Vermieterin eine rund zwei Meter breitere Grünfläche vor der Terrasse versprochen worden: „Diese war beim Einzug plötzlich nicht mehr existent.“ In den Bebauungsplanunterlagen sehe man auf der städtischen Homepage, dass dort eine Grünfläche geplant gewesen sei: „Gegen eine Begrünung mit nützlichen Pflanzen und Kräutern hätten wir keinesfalls etwas einzuwenden gehabt“, unterstreicht Grad. „Selbst wenn dann dort Passanten länger verweilt hätten.“

Die Lage des Bewegungsparks spaltet die Gemüter – unmittelbar an der Trasse und vor dem Wohnhaus Montanusstraße. Der Stadtsportverband ist gerade auf diese zentrale Lage stolz; die Anwohner bringt sie auf die Barrikaden. „Es gibt an der Trasse genügend andere Flächen, ebenfalls in zentraler Lage, die deutlich sinnvoller gewesen wären“, sagt Grad. Sie verweist zudem auf eine Aussage Jakobs im Jahr 2018 im Bergischen Volksboten, in der Jakob von einem Standort „hinter dem Megafon“ spricht. „Dort gäbe es keinen Nachbarschaftskonflikt“, argumentiert Grad.

Noch etwas spricht aus ihrer Sicht gegen den Bewegungspark in seiner jetzigen Form. „Inzwischen hören wir immer wieder von interessierten Mitbürgern, die sich ein Bild über den Standort machen, dass sie keinesfalls an dieser Stelle und unter Beobachtung wie auf einem Präsentierteller Sport treiben würden. Man sieht in diesem Zusammenhang auch die offene Gestaltung zur Trasse hin als Problem. Schließlich kann ja von dort wirklich jeder zuschauen, ob er will oder nicht“, sagt Grad. Ob das so schön sei? Grad bezweifelt das. „Schließlich hat nicht jeder einen Körper wie Adonis und präsentiert sich gerne im Sport-Outfit verschwitzt in der Öffentlichkeit. Nicht nur wir Anwohner, auch Sportler und andere Mitmenschen wünschen sich ein gewisses Maß an Privatsphäre.“

Der Bewegungsparcours soll täglich bis 21 Uhr nutzbar sein

Und diese sei bereits bei der Eröffnung nicht gewahrt geblieben, sagt Grad. So sei unter den Augen des Stadtsportverbandsvorsitzenden ein Besucher auf die Mauer unterhalb des Grundstückszauns gestiegen und habe über ihn hinweg auf die Terrassen und in die Wohnungen geblickt. „Wir haben auch da schon bemerkt, dass es sich bei den Bänken keineswegs um reine Taschenablagen handelt, wie sie uns vom Bauamt angekündigt wurden. Die Besucher nutzten sie zum Rumlümmeln und Draufsteigen“, sagt Grad. Sie fordert, dass insbesondere die unmittelbar vor dem Wohnhaus stehende Bank ebenso umgesetzt wird wie das Bedienschild für das Multifunktionsgerät.

Offiziell darf der Bewegungspark bis 21 Uhr genutzt werden. Auch sonntags. „Wir leben ja schon mit erheblichem Baulärm“, sagt Grad mit Blick auf das große Einzelhandelsprojekt an der Montanusstraße. Das habe man auch gewusst. „Aber jetzt dürfen uns Passanten und Sportler über die übliche Feierabendzeit hinaus beschallen.“ Die Anwohner hätten vorgeschlagen, doch zumindest den Sonntag auszusetzen: „Leider wurde das vom Stadtsportverband umgehend abgetan.“

Die Anwohner befürchten zudem, dass der Bewegungsparcours Szenetreffpunkt werden könnte. Das hatte der Stadtsportverband für unwahrscheinlich gehalten - gerade wegen der nahen Wohnbebauung und der mit ihr verbundenen sozialen Kontrolle. „Da macht es sich Herr Jakob sehr einfach, wenn er uns als Nachbarn indirekt einspannt, auf seine Anlage aufzupassen“, kritisiert Grad. „Es wäre doch viel wichtiger gewesen, im Vorfeld nicht über soziale Kontrolle, sondern über soziale Verantwortung nachzudenken – nicht nur für diejenigen, die den Parcours nutzen und wieder ihrer Wege gehen, sondern auch für diejenigen, die Tag für Tag neben ihm leben.“