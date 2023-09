Ans Aufhören denkt L(a) Capella noch lange nicht

Die „älteste Boygroup Deutschlands“ bekam zum 25-Jährigen auch Unterstützung von Jüngeren.

Von Lena Spataro

Burscheid. Es ist die Mischung aus ihrem Gesang und dem unverwechselbaren Humor, der bei dem Burscheider Quartett „L(a) Capella“ den Unterschied macht. Das haben sie bei ihrem 25-jährigen Jubiläum in der freikirchlichen evangelischen Gemeinde am vergangenen Wochenende abermals unter Beweis gestellt. Der Name soll bereits darauf hinweisen: L(a) Capella singt überwiegend ohne instrumentelle Begleitung, legt sich jedoch nicht darauf fest. Hin und wieder greift Lothar Romanowski, der auch die Arrangements schreibt, dann doch noch mal zur Akustik-Gitarre oder zum Keyboard, um den Refrain einzelner Lieder hervorzuheben.

Und so sangen und spielten neben Romanowski auch Franz-Josef Schmitz, Helmut Bollig und Dirk Wengenroth am Sonntagabend vor voll besetzten Zuschauerreihen in ihrem ganz eigenen Stil. Die Lieder waren eine bunte Mischung und ein Best-of der letzten Jahre. Darunter waren ältere deutsche Romantik-Klassiker, spanische Tanzlieder und gefühlvolle Balladen. Insbesondere das deutsch-russische Lied „Herr gib uns Frieden“ sorgte für einen Gänsehaut-Moment und viel Applaus vonseiten des Publikums. So ist dessen Hauptaussage momentan aktueller denn je. „2021 haben wir das Lied einfach im Dom zu Trier gesungen, ohne das vorher mit jemandem abzuklären. Wir haben einfach angefangen zu singen. Das werde ich nie vergessen“, sagte Lothar Romanowski im Anschluss.

Das Repertoire umfasst rund 250 Lieder

Seitdem ist das Lied fester Bestandteil ihres beeindruckend großen Repertoires von rund 250 Liedern. Bei dem englischsprachigen Lied „Hallelujah“, im Original von Leonard Cohen, bewies das Ensemble auch ihre stimmliche Vielfältigkeit, indem jeder Sänger ein Solo übernahm.

In der zweiten Hälfte des Abends bekam die, nach eigener Aussage, „älteste Boygroup Deutschlands“ tatkräftige Unterstützung auf der Bühne. So wurde der 41-jährige Sohn von Franz-Josef Schmidt kurzzeitig zum jüngsten Mitglied des Ensembles. Anschließend begleitete das Quartett ein Mandolinenorchester. Und Waltraut Küpper, eine freundschaftliche Begleiterin der Gesangsgruppe, ließ es sich außerdem nicht nehmen, eine Rede in Burscheider Mundart zu Ehren des 25-jährigen Bestehens von L(a) Capella zu halten.

Die große Beliebtheit des Quartetts konnte also spätestens am Ende des Abends nicht mehr verleugnet werden. So bleibt nun abzuwarten, was die nächsten Auftritte der Gruppe mit sich bringen, denn eines ist klar: Ans Aufhören denkt L(a) Capella noch lange nicht. Obwohl Lothar Romanowski mit seinen 80 Jahren der älteste Sänger der Gruppe ist, fand er deutliche Worte: „Solche Auftritte wie heute sind schon anstrengend, aber wenn man in die freudigen Gesichter des Publikums blickt, gibt einem das so viel zurück.“