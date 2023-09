Ambulantes Hospiz: Begleiter sind seit 25 Jahren aktiv

Das engagierte Team des Ökumenischen Hospizvereins in Burscheid ist seit 25 Jahren aktiv und setzt sich für Sterbende und ihre Familien ein.

Am Wochenende feierten Mitglieder, Unterstützer und alle, die sich der Einrichtung verbunden fühlen.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Begleiten, Trösten oder einfach nur da sein, ist seit 25 Jahren die Aufgabe des Ökumenischen Hospizes (ÖHHB) in Burscheid. Dass die Ehrenamtler seit fast drei Jahrzehnten schwerstkranke, sterbende Menschen und ihre Angehörigen zu Hause, in staatlichen Einrichtungen oder im Krankenhaus mit ihrer Arbeit helfen können, wurde am Freitag mit Vereinsmitgliedern, Unterstützern und allen, die sich verbunden fühlen, gefeiert.

Das Jubiläum würdigte die stellvertretende Bürgermeisterin Stella Ignatz; auch die stellvertretende Landrätin Lenore Schäfer, Pfarrerin Annerose Frickenschmidt und Pfarrer Philipp Herrmannsdörfer richteten Grußworte an das Team. Die ehrenamtliche Aktive Marlene Meyer trug ein Gedicht vor.

Ein Buffet wurde von den jungen Köchen der Gesamtschule Burscheid gezaubert. Ebenfalls einen ökumenischen Gottesdienst mit der Gemeindereferentin Monika Eschbach gab es zu diesem Anlass – und viele Musikbeiträge.

Die erste Vorsitzende des ÖHHB, Karola John, berichtete, dass der ökumenische Hospizdienst aus einer gemeinsamen Initiative einzelner Kirchenvertreter der verschiedenen Kirchengemeinden in Burscheid und Hilgen entstanden sei. Damals wie heute mit dem Ziel, Menschen am Ende ihres Lebens zu begleiten und deren Familienangehörige zu unterstützen. Mit einem Vorbereitungsteam für die Vereinsgründung habe 1998 alles begonnen.

Helfer haben viele Angebote für Betroffene und Angehörige

Die damaligen Wegbereiter waren Pfarrer Markus Höying, Anastatsia Kobielski, Maria Swiderski sowie Pfarrer Gerhard Schauen. Für die Sterbebegleitung war seinerzeit Schwester Hanna, die Leiterin der damaligen Diakoniestation, zuständig. Erster Koordinator war Pfarrer Gottfried Busch. Ins Vereinsregister eingetragen wurde der Ökumenische Hospiz Hausbetreuungsdienst Burscheid dann 2004.

Derzeit gibt es 45 aktive Ehrenamtliche, die von den beiden hauptamtlichen Koordinatorinnen Beate Heß und Birgit Hensel – die beide vom Vorstand als „eine große und unentbehrliche Stütze“ bezeichnet werden – angeleitet werden. 230 Mitglieder hat der Verein insgesamt. Die ausgebildeten Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter spenden Sterbenden und Schwerstkranken sowie deren Angehörigen Trost, unterstützen bei Gesprächen.

Es gibt Spaziergänge mit Trauernden, ein Trauercafé oder Kochtreffen für Trauernde; dort kommen sie zusammen und können sich austauschen. Qualifizierte Befähigungskurse zum Sterbe- und Trauerbegleiter, wie auch Supervision und Weiterbildung für aktive Ehrenamtliche bieten die Helfer des Hospizvereins an. Und sie beraten Interessierte bei der Patientenverfügung und Vollsorgemacht. Jeden ersten Dienstag im Monat findet das Begegnungscafé statt

Finanziell unterstützt wird der Burscheider Verein durch freiwillige Spenden, Mitgliedsbeiträge und Förderungen durch die gesetzlichen Krankenkassen.

www.oehhb.de