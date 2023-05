Altstadtfest mit Nostalgie-Jahrmarkt eröffnet am Donnerstag

Der Verein Burscheid Live veranstaltet das Großereignis zum fünften Mal in der Innenstadt.

Von Anja Carolina Siebel

Burscheid. Es ist fünfte Mal, dass Burscheid zur großen Bühne des Altstadtfests wird. Und los geht es schon an diesem Himmelfahrts-Donnerstag: Vom 18. bis 21. Mai veranstaltet der Verein Burscheid Live wieder das Event mit nostalgischem Jahrmarkt auf dem Marktplatz und der Hauptstraße im Bereich der Kirchenkurve.

Uwe Graetke von Burscheid Live freut sich über eine Verlängerung: „Durch die Einbeziehung des Feiertages Christi Himmelfahrt erstreckt sich das Event diesmal ausnahmsweise über vier Tage, was auch die Jahrmarktschausteller freut“, sagt er. „Für die wenigen aktiven Helfer des Vereins bedeutet dies jedoch auch noch mehr Arbeit“, ist ihm zugleich bewusst.

Während der nostalgische Jahrmarkt bereits am Vormittag des Vatertages öffnet, fällt der Startschuss auf der Bühne um 15 Uhr mit den Grußworten und dem obligatorischen Fassanstich – umrahmt von den Megadancern des Kinder- und Jugendzentrums Megafon und der Sängerin in deren Reihen Celina Grunow. Es folgen bis 20 Uhr die italienischen Künstler und Künstlerinnen Massimo, Albino und Nati Casaluci, Roberta Lorenza, Manrigo Sarli sowie Elisa und Teresa Digiorgi, die das Publikum mit internationalen Titeln bestens unterhalten werden.

Nachdem der kölsche Abend im vergangenen Jahr sehr gut ankam, gilt am Freitagabend ab 19 Uhr wieder das Motto „Kölsche Tön & Dänz“. Bis 23 Uhr gibt es Programm auf rheinische Art.

Dance Acts, Schlager und Partytime heißt es dann am Samstag. Von 14.30 Uhr an verzaubern zunächst das Burscheider Tanzstudio Pilates&Dance by Silvia, Marimars Tanztempel aus Leverkusen und der Tanzsportverein Rhein-Wupper Leichlingen das Publikum mit ihren Darbietungen, bevor ab 16 Uhr die Schlagerfreunde für vier Stunden auf ihre Kosten kommen. Zum Frühschoppen laden am Sonntag ab 11 Uhr Dr. Mojo und Ferdi`s Drehorgel-Orchester ein. Am Nachmittag gibt es dann einen bunten Mix. „Wir haben uns die allergrößte Mühe gegeben, an den vier Tagen ein buntes Programm zu gestalten, das alle Besucher anspricht“, unterstreicht Uwe Graetke.

Bereits seit 2020 ist die Schaustellerfamilie Josef Schaffrath aus der Nähe von Düren ein verlässlicher Partner für den Verein. Sie baut auf der Hauptstraße zwischen der Stadtbücherei und Im Winkel wieder eine Schiffsschaukel, einen Pressluftflieger sowie Buden mit Enten-Angel, Pfeil- und Dosenwerfen sowie Süßwaren auf. Mit einem Hennecke Kinderkarussell und einem Beach-Ball-Stand ergänzt aus der Verwandtschaft Schausteller Albert Löffelhardt die nostalgischen Attraktionen.

Da insbesondere die historischen Fahrgeschäfte zeitaufwendig Stück für Stück mit der der Hand zusammengesetzt werden müssen, beginnt der Aufbau auf der Hauptstraße bereits am morgigen Dienstag. Die Straße ist dann von der Stadtbücherei im Bereich des Jahrmarktes für den Verkehr gesperrt.

Termine

Die Veranstaltungszeiten vom „5. Burscheider Altstadtfest mit Nostalgischem Jahrmarkt“ sind: