Altes Gemäuer begrüßt junge Besucher

Kulturverein: Geschäftsführerin Vera Leweke und Vorsitzende Jelle von Dryander läuten neue Saison ein.

Burscheid. Ihr Kulturbadehaus ist alt (mehr als hundert Jahre), aber die Macher bleiben jung im Kopf und schlagen immer wieder neue Wege ein. Der Kulturverein nämlich, bei dem Vera Leweke als Geschäftsführerin und Jelle von Dryander als Vorsitzende seit 2011 mitwirken.

Nun geht die einstige Badeanstalt gezielt auf junge Leute zu: Wer in diesem Jahr 18 Jahre jung wird, kann bundesweit den Kulturpass beantragen und kriegt ein Guthaben von 200 Euro. Das kann nach Lust und Laune für Kultur ausgegeben werden, für Eintrittskarten, Bücher, CDs – eine Initiative des Bundestags und der Bundeskultusministerin Roth und des Bundesfinanzministers Lindner. „Wir haben uns dafür registrieren lassen“, berichtet Vera Leweke. Sprich: Die Türen des Kulturbadehauses stehen damit den 18-Jährigen offen.

Den ganz jungen Burscheidern aber ebenso. Denn dank der Förderung durch den „Kulturrucksack NRW“ können in den Herbstferien (5. und 6. Oktober) zwei Workshops für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahre angeboten werden: Bildhauer und Vorstandsmitglied Heinzpeter Knoop zeigt, wie ein Linolschnitt entsteht. Das Ziel: der eigene Druck.

Die mehr als 100 Jahre alten Fenster werden saniert

Das Thema Alter spielt dennoch eine Rolle. Nämlich im Kulturbadehaus selbst, dessen Fenster nun denkmalgerecht saniert werden. Sie stammen noch aus der Erbauungszeit, sind mehr als 100 Jahre alt. Ein Mammutprojekt, das nur durch die Förderung des Landesministeriums für Heimat, Kommunikation, Bau und Digitales realisiert werden kann – und durch die Spenden von Vereinsmitgliedern, Veranstaltungsbesuchern, Firmen und Unternehmen. „Wir mussten 6.000 Euro Eigenanteil bei rund 17.000 Euro Gesamtkosten aufbringen“, sagt Jelle von Dryander. Ein gewaltiger Batzen für den rund 120 Köpfe zählenden Verein, der lediglich 22 Euro Mitgliedsbeitrag erhebt und etwas Geld durch die Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln erhält. Sieben Fenster werden nun sukzessive aufgefrischt. Die ersten Handwerker sind schon da, lösen den Lack mit der Wärmelampe ab – in aufwendiger Handarbeit.

Ganz neu dagegen ist einmal mehr die Saison, in die der Kulturverein mit jeder Menge Veranstaltungen startet. Den Anfang macht die Klavierreihe, für die erneut der kunstvoll im Kulturbadehaus versteckte Flügel aus der kleinen Abseite hervorgerollt wird. Daran wird am 16. September ab 19.30 Uhr Benedikt Göb Platz nehmen und den Trompeter Thimo Niesterok begleiten. Der ist in Burscheid schon ein vertrautes Gesicht: Klarinettist und Saxofonist Engelbert Wrobel hat ihn eingeführt und ist unverzagt mit ihm und weiteren Musikern Open Air in den Corona-Wirren aufgetreten.

Nun kommt Niesterok mit Jazz und dem American Songbook zurück nach Burscheid. Ganz klassisch wird es am 23. September bei Teil zwei der Klavierreihe: Pablo Laporev (Violoncello) und die aus Armenien stammende Pianistin Ani Ter-Martirosyan interpretieren in ihrem Programm „Sehnsucht“ Duette von Brahms und Beethoven. Teil 3 ist dem Klavierkabarett gewidmet: Anne Folger gastiert am 30. September im Kulturbadehaus und behauptet kess: „Fußnoten sind keine Reflexzonen“.

Bei der Neuauflage ist auch Anka Zink mit ihrem Programm dabei

Der dritte Termin bildet übrigens den Auftakt zur Neuauflage des Abonnements. Das war bereits schon einmal eine Erfolgsgeschichte: „Vor Corona waren wir mit 60 Abonnements gestartet“, sagt Jelle von Dryander. Die Pandemie zerschlug jeden Gedanken an Fortsetzung. „Wir wurden aber inzwischen wieder auf die Abos angesprochen“, sagt Vera Leweke. Am 30. September erlebt das Abo also mit Anne Folger eine Neuauflage.

Wenn es seinen zweiten Einsatz erlebt, ist schon 2024. Dann ist Anka Zink mit ihrem Programm „Gerade nochmal gutgegangen“ im Kulturbadehaus. „Wir haben sie damit in der Katt in Wermelskirchen gesehen und waren begeistert“, berichten von Dryander und Leweke. Zink ist eine gute alte Bekannte: „Wir mussten beim ersten Mal sehr um sie werben. Jetzt wollte sie gern wiederkommen“, verrät von Dryander augenzwinkernd.

„Wahrheit – die nackte und ungeschminkte“ verspricht am 6. April das Satire-Duo Onkel Fisch. Es begegnet Politikern, Querdenkern, seinen Gehirnen – und ist Aboveranstaltung Nummer drei.

Hintergrund

Neu: Ab sofort ist kontaktloses Bezahlen an den Vorverkaufsstellen Rathaus-Info, in der Geschäftsstelle und an der Abendkasse im Kulturbadehaus möglich.

Das neuaufgelegte Abo ist erstmals online bestellbar. Einfach für Info und Bestellung anklicken:

kulturverein-burscheid.de

bergisch-live.de