Altenberger Licht will Hoffnung machen

Junge Menschen treffen sich am 30. April und 1. Mai im und am Dom.

Von Nadja Lehmann

„Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen“: So sagt es schon Konfuzius. Ein Motto, das nun in Altenberg aufgegriffen wird, wie das Erzbistum Köln mitteilt. Am 30. April und 1. Mai treffen sich am Altenberger Dom junge Menschen, um gemeinsam die traditionelle Aussendung des Altenberger Lichts zu feiern. Die Teilnehmenden kommen aus ganz Deutschland und anderen europäischen Staaten. Das diesjährige Motto der Jugendaktion lautet: „Licht in Sicht“. Ganz besonders freuen sich die Initiatoren, wie es heißt, auf ein „geistliches, kreatives und sportlich geprägtes Programm“ in und um die Jugendbildungsstätte Haus Altenberg sowie auf „gemeinsame und stimmungsvolle Gottesdienste“.

Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp, der gemeinsam mit dem Initiativkreis zum Altenberger Licht einlädt, weist auf die doppelte Botschaft des diesjährigen Mottos hin. Auf dem Plakat zum Altenberger Licht ist der Satz „Licht in Sicht“ in gelber Schrift auf schwarzem Grund zu lesen. Nur der Buchstabe T am Ende ist weiß. „Bei all dem, was uns heute bewegt, was diese Welt so dunkel und bedrohlich macht, der Krieg in der Ukraine, die Erdbebenkatastrophe, Klimakrise oder Energiekrise, ist uns diese Botschaft wichtig: Der Mensch hat Licht in Sicht und Licht in sich“, erklärt der Jugendpfarrer. Unmittelbar nach Ostern sei natürlich die Lichtgestalt schlechthin in Sicht: der auferstandene Christus. Aber auch „in dir und in mir, in uns leuchtet ein Licht, wenn es auch manchmal flackert“, sagt Schwaderlapp.

Entzündung des Altenberger Lichts um Mitternacht

In einem bunten Programm, das am Sonntag, 30. April, um 19 Uhr mit einem Opening beginnt, bieten sich Gelegenheiten, über Frieden und Hoffnung ins Gespräch zu kommen. Gute Nachrichten und gute Gespräche sind im „Schöne Welt Café“ möglich. Der „Mainachtsmarkt“ auf dem Kapellenhof lädt ein zu Spiel und Kleinkunst.

Beim Dominoday kommen unter dem Motto „Kleiner Anstoß – große Wirkung“ 30 000 Dominosteine zum Einsatz. Beim Autoscooter mit Bobbycars oder beim Kickern geht es eher lebhafter zu. Das Teilen von Spaß und Freude gehört traditionell genauso zu dieser Jugendaktion wie gemeinsam den christlichen Glauben zu feiern.

In einer feierlichen und stimmungsvollen Vigil um 23 Uhr wird das Altenberger Licht entzündet. Die Aussendung des Altenberger Lichts und der Friedensbotschaft in die Familien, Gemeinden und Jugendgruppen weit über das Erzbistum Köln hinaus, steht dann am Montag, 1. Mai, 10 Uhr, im Mittelpunkt des Programms.

Im Anschluss besteht die Gelegenheit zum Eintopfessen vor dem Dom. Vigil und Messe werden live online übertragen.

domradio.de

Hintergrund

Seinen Ursprung hat das Altenberger Licht in der Nachkriegszeit. 1950 hatten erstmals junge Menschen das Altenberger Licht für die katholische Jugend Deutschlands auf den Weg gebracht. Es sollte ein Zeichen der katholischen Jugend für Versöhnung und Frieden in Europa sein.