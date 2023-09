Alte Bücher werden auf Wert geprüft

Es ist ein bisschen wie „Bares für Rares“.

Burscheid. Am Sonntag, 10. September, guckt sich Diplom-Bibliothekar Markus Vaillant alte Bücher an und prüft ihren Wert – von 12 bis 16 Uhr in der Stadtbücherei am Markt. Vaillant, der an der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf tätig ist, hat Erfahrung: In Düsseldorf werden seit 2014 sogenannte Büchersprechstunden für jedermann angeboten und antiquarische Bücher begutachtet.

Aufgrund der großen Resonanz findet die Aktion in Burscheid bereits zum vierten Mal statt. Interessierte werden gebeten, die entsprechenden Angaben zu maximal fünf Büchern (Verfasser, Titel, Verlag, Verlagsort, Verlagsjahr) zur Bücherschätzung anzumelden: Tel. 02174-61960. Oder man geht direkt in der Stadtbücherei vorbei oder schickt eine E-Mail. So werden Wartezeiten vermieden. Zusätzlich bietet das Bücherei-Team anlässlich des Bauernmarktes im Lesecafé einen Bücher-Flohmarkt und frisch gebackene Waffeln zum Verkauf an. -nal-

buecherei@burscheid.de