Als die Amerikaner nach Burscheid kamen

In der Ukraine sieht es anders aus; in Burscheid kommt der April 2023 indes friedlich und ruhig daher.

Unsere Autorin erinnert an den April 1945 und das Kriegsende.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. Frühling in Burscheid – alles friedlich, sonnig und im grünen Bereich. Bomben, Zerstörung, Katastrophen – was die Nachrichten täglich aktualisieren, geschieht viele Kilometer weit weg.

Im Stadtarchiv aber befinden sich viele brisante Berichte über ganz andere, viel dramatischere Ereignisse, die den Alltag der Burscheider Bewohner hautnah und sehr schmerzhaft betrafen.

78 Mal 365 Tage liegen zwischen dem April 2023 und dem gleichen Monat im Jahr 1945. Personen, die damals in der vordersten Reihe von Wirtschaft und Verwaltung standen, können heute nicht mehr erzählen, was sie damals fühlten und dachten. Ihre Namen sind jedoch immer noch festgeschrieben in den Annalen der Stadt.

Auch in den letzten Kriegsmonaten kamen Dinge auf die Burscheider Bevölkerung zu, die lebensverändernd waren.

1944 forderte ein Angriff 14 Leben

Einige prägnante Daten sind es wert, daran zu erinnern: Bereits im Oktober 1944 stürzte über Strasserhof ein Flugzeug ab. Zwei Tote und ein schwerbeschädigtes landwirtschaftliches Gebäude waren zu beklagen. Silvester 1944 forderte ein Angriff auf Hilgen, Großbruch und Eschhausen 14 Menschenleben.

60 Sprengbomben zerstörten am 16. Februar die Bahnstrecke Burscheid-Hilgen (fünf Tote). Der März begann mit vier Toten bei einem Angriff auf Griesberg, Kaltenherberg und Hilgen. Ein Bombardement auf das Goetze-Werk II am 11. April zerstörte das Werk, neun Arbeiter kamen zum Glück nur mit Verletzungen davon.

Was die fliegenden Kriegswaffen angekündigt hatten, setzte sich in den Begegnungen zwischen Burscheider Bürgern und amerikanischen Soldaten fort. Am 14. April wurden die ersten der noch unbekannten Uniformen in Sieferhof gesichtet. In Kompaniestärke zogen sie von Kämersheide in Richtung Schulberg. Zeitzeuge Werner Birkenbeul erfuhr damals: „Die Amerikaner kamen nach Hilgen, um die Verteidigungslinie der Wehrmacht entlang der Autobahn zu durchbrechen.“

Vor dem Rathaus versammelten sich viele Bürger und verlangten lautstark das Ende des unsinnigen Kampfes.

Am 15. April sprachen 60 Burscheider Frauen beim Ortskommandanten Bormann vor und baten, die Verteidigungsbemühungen in Burscheid aufzugeben. So galt der 16. April als offizielle Übergabe der Stadt. Zeitzeuge Heinz Schmitz gab später seine Erlebnisse bekannt: „Familie Kemmerling musste ihr Haus räumen, die Amerikaner richteten darin ihre Kommandantur ein. Vor dem Rathaus versammelten sich viele Bürger und verlangten lautstark das Ende des unsinnigen Kampfes“. Am Abend übergaben Willi Siebel (Chef der Stadtwerke), Goetze-Direktor Eugen Fervers und Hugo Pulvermacher als Stadtabgeordneter a. D. die Stadt an amerikanische Offiziere.

Am 17. April gab es eine weitere Aufregung: Mehr als 2000 russische, polnische und italienische Zwangsarbeiter, die während des Krieges in Burscheid eingesetzt waren, wurden entlassen. Gleichzeitig worden in der Stadt Geschäfte und Warenlager geplündert. Die Polizisten konnten keine Hilfe leisten, sie waren mit dem Zeitpunkt der Besetzung ihres Amtes enthoben. Erst am 28. April zog ein Stück Alltag in der Stadt ein. Es gab Passierscheine, Lebensmittelkarten und Polizeidienst.

Bereits im Mai bekamen vier Burscheider Straßen neue Namen. Die Adolf-Hitler-Straße wurde zur Blumenstraße, dann später zur Bürgermeister-Schmidt-Straße. Die Hermann-Göring-Straße hieß fortan Höhestraße, die Jodoc-Kehrer-Straße wurde zur Luisenstraße. Und die Ludendorff-Straße wurde in Pfarrstraße umbenannt.

Im Juni übergaben die Amerikaner die Verwaltung an die Briten.