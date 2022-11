Adventszeit startet in der Kirchenkurve

Am kommenden Donnerstag feiern die Anlieger der Kirchenkurve ab 16 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein den Beginn der Weihnachtszeit. Die Feier findet in der Kirchenkurve statt: am von der Stadt Burscheid aufgestellten Weihnachtsbaum, heißt es in der Mitteilung des Rathauses. Zu Beginn werden die Kinder der Kindertagespflege „Die Farbkleckse“ und der Grundschule Dierath mit allerlei selbstgebasteltem Schmuck den aufgestellten Baum verschönern.