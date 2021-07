Adventsbasar läuft dank vieler Helfer

Ösinghausen

Ösinghausen traf sich am Samstag bei Winzerglühwein, Waffeln und Würstchen.

Von Anja Wollschlaeger

Vom Handwerkermarkt bei den kleinen Strolchen über den Kirchen-Basar in Hilgen-Dünweg bis zu den Weihnachtsmärkten am Alten Bahnhof Burscheid, Ä Tännschen Please in Sträßchen und dem Waldweihnachtsdorf auf Gut Landscheid - in diesen Wochen reiht sich in Burscheid ein weihnachtlicher Markt mit selbstgemachten Produkten an den nächsten. Beim Adventsbasar in Ösinghausen haben wir uns umgehört, was dabei alles zu organisieren ist.

Grillstand, Kuchenverkauf, Kinderbelustigung und acht Verkaufsstände - so zeigte sich am Samstag der kleine nachbarschaftliche Adventsmarkt am Weidenweg. Karin Gottbehüt hat es sich mit ihrer Familie an einem der Tische gemütlich gemacht. Ihre Enkelkinder spielen hinter ihr und genießen es, die halbe Turnhalle samt zwei Betreuerinnen nur mit wenigen Kindern teilen zu müssen. Sie sagt: „Ich finde es hier sehr gemütlich.“ Ihre Tischnachbarin, die schon etwas älter ist, nickt und lobt: „Man trifft hier viele Bekannte.

Welche Institutionen stehen hinter dem Adventsmarkt?

Rainer Pentzek, Geschäftsführer des TBÖ hält auch bei der zweiten Auflage des Adventsbasars die Fäden in der Hand. Er ist gleichzeitig im Quartierstreff Ösinghausen aktiv. Der Treff ist aus dem Quartiersmanagement hervorgegangen und läuft auch nachdem Quartiersmanagerin Jana Lauffs nicht mehr dabei ist zu regelmäßigen Terminen weiter. Zuletzt hatte der Treff den Trödelmarkt in Ösinghausen organisiert.

Womit beginnen die Vorbereitungen für einen Weihnachtsmarkt?

Vor drei Monaten hatte der Quartiertreff den Adventsmarkt schon auf der Tagesordnung. In der Runde wurde beschlossen, den Markt eine Stunde früher als 2018 starten zu lassen.

Wie findet man Helfer?

Viele Helfer finden sich schnell im Turnverein. So verlegen die Tischtennisspieler etwa die schweren Bodenplatten, Vereinskassierer Patrick Lüppens besorgt den Einkauf von Würstchen bis Servietten. Dazu kommt die nachbarschaftliche Hilfe. Dagmar Kaufmann hat viele etwa wegen Kuchenspenden angesprochen.

Wie läuft die Werbung?

Hier nutzt Pentzek eine Vielzahl von Wegen. Seit Wochen liegen Flyer in der Turnhalle aus. Die Übungsleiter sprechen die Turner an. Monika Wolf macht Werbung in sozialen Netzwerken und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung hat er Medien informiert.

Woher kommen die Verkäufer?

Gerlinde Sander ist eine der vier neuen Verkäuferinnen. Sie ist ganz spontan gekommen und bietet ihre selbstgestrickten Taschen, Mützen und Stirnbänder zugunsten des ÖHHB an. Sie sagt: „Ich habe die Stirnbänder in dieser Woche meiner Turngruppe gezeigt und dann hat Elfie Störmann mich gleich hierher eingeladen.“

Was braucht ein guter Verkaufsstand?

Heidi Neumann verkaufte am Samstag für die Kindertagesstätte Sonnenblume. Aus ihrer Erfahrung sagt sie: „Lebensmittel gehen immer“. Mit geschickter Hand hat sie die gebastelten und gebackenen Geschenkartikel auf dem Tisch aufgebaut. Neben einer Tischdecke und einer Kerze zur Beleuchtung sagt sie, sollten Verkäufer zwei Dinge nicht vergessen: „Man braucht unbedingt Wechselgeld und eine Preisliste“.