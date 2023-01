Adient gehört nach Prüfsiegel zu besten Arbeitgebern

Automobilzulieferer wird als „Top Employer 2023“ zertifiziert.

Burscheid. Adient gehört zu den besten Arbeitgebern des Landes – das bestätigt das Top Employers Institute. Der Automobilzulieferer wurde mit seiner EMEA-Organisation als „Top Employer 2023“ zertifiziert. Adient gilt als einer der weltweit führenden Anbieter von Sitzsystemen für die Automobilindustrie und hat seinen Europa-Hauptsitz in Burscheid.

An dem Bewertungsprozess nahmen 25 Werke des Automobilzulieferers teil, darunter Standorte in Tschechien, Ungarn, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien und Polen. Alle Werke wurden vom renommierten Top Employers Institute in sechs HR-Bereichen (Human Ressorces=Personal) bewertet, die aus 20 Themen bestehen, zum Beispiel Personalstrategie, Arbeitsumgebung, Talentakquise, Lernen, Diversität und Inklusion sowie Wohlbefinden.

„Die Top Employers-Zertifizierung ist eine Anerkennung unseres Engagements bei Adient für eine integrative und positive Arbeitskultur, die wir kontinuierlich weiterentwickeln und erhalten wollen. Dies ist eine besondere Herausforderung angesichts des dynamischen Marktumfelds der Automobilbranche, in dem wir ständig mit externen Schwierigkeiten und Veränderungen konfrontiert sind. Die Zertifizierung ist eine Bestätigung unserer Bemühungen und gleichzeitig Ansporn für unser Ziel, ein Top-Arbeitgeber zu sein“, unterstreicht Nebahat Gueler, Vice President HR Adient EMEA. Das Employers Institute hat in diesem Jahr 2052 Arbeitgeber in 121 Länder/Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. nal