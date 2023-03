Interkommunales Kulturmanagement: Abschluss findet in Burscheid statt

Burscheid und Wermelskirchen machen im Kultursektor gemeinsame Sache. Teilnehmer bei der Abschlussveranstaltung müssen sich anmelden.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Burscheid und Wermelskirchen machen im Kultursektor gemeinsame Sache: Dafür sorgt unter anderem der Kulturentwicklungsplan, den die Kulturmanagerin beider Städte, Jasmin Dorner, erstellt, und der Prozess, in dem Kulturschaffende und Kulturschaffende über Rahmenbedingungen sprechen und allmählich zusammenwachsen. Drei Veranstaltungen dazu, die als austauschorientierter Workshop gestaltet waren, gab es schon, jeweils abwechselnd in Burscheid und Wermelskirchen; nun folgt das Abschlusstreffen in Burscheid.

„In den letzten drei Veranstaltungen zum Kulturentwicklungsprozess haben die Teilnehmenden fleißig diskutiert sowie Anregungen und Ideen für die interkommunale Zusammenarbeit gesammelt“, heißt es von der Burscheider Stadtverwaltung in der Einladung. Nun endet mit der Abschlussveranstaltung am Dienstag, 18. April, der Beteiligungsprozess. Alle Interessierten sind eingeladen, an der Veranstaltung im Kinder- und Jugendzentrum Megafon in Burscheid, Montanusstraße 15, teilzunehmen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, und die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Kulturmanagerin gibt kurzen Rückblick auf den Prozess

„Bei der Abschlussveranstaltung werde ich einen kurzen Rückblick auf den bisherigen Prozess geben, bevor dann gemeinsam nach vorne geschaut wird. Dabei stelle ich die vorläufigen Maßnahmen und Handlungsempfehlungen des Kulturentwicklungsplanes vor“, kündigt Kulturmanagerin Jasmin Dorner an. Neben der Möglichkeit, die Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zu diskutieren und Änderungswünsche zu äußern, wird es auch Zeit für Austausch zwischen den Teilnehmenden geben. Sie sei gespannt auf die Diskussionen und den Austausch, denn nur durch die unterschiedlichen Perspektiven könnten die Potenziale der Zusammenarbeit sichtbar werden, findet die Kulturmanagerin.

Jasmin Dorner blickt gespannt auf die Abschlussveranstaltung: „Ich freue mich über eine rege Beteiligung und auf einen erfolgreichen Abschluss des Beteiligungsprozesses.“ Nach der Veranstaltung wird der gemeinsame Kulturentwicklungsplan der beiden Städte fertiggestellt und so das Fundament für die interkommunale Zusammenarbeit im Kulturbereich gelegt.

Anmeldung ist ab sofort und noch bis 3. April möglich

Eine Anmeldung zur Abschlussveranstaltung am 18. April ist noch bis einschließlich Montag, 3. April, möglich. Anmelden können sich interessierte Kulturschaffende, Bürgerinnen und Bürger, Künstlerinnen und Künstler sowie Politikerinnen und Politiker telefonisch unter Tel (0 21 96) 71 0-5 73 oder unter Tel. (0 21 74) 67 0-1 10 bei Kulturmanagerin Jasmin Dorner. Per E-Mail ist die Kulturmanagerin ebenfalls erreichbar:

j.dorner@kulturverbunden.net

oder direkt auf der Homepage.

www.kulturverbunden.net