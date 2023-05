Abos könnten Sicherheit vermitteln

Was kommt, was bleibt? Der Vorstand des Kulturvereins berichtete.

Burscheid. „Von 2022 bis dato“: Diesen Zeitraum umspannte die Mitgliederversammlung des Kulturvereins, der zurück- und vorausblickte und sich dazu im heimischen Kulturbadehaus traf. Und dabei ins Reden, in den Austausch und vor allem in lang vermisste Geselligkeit geriet, wie die Vorsitzende Jelle von Dryander erzählt: „Wir haben noch bis in den späten Abend am Büffet zusammengestanden.“

+ Im Kulturbadehaus müssen die Fenster saniert werden. Ein Großprojekt. © Nadja Lehmann

Trotz aller Förderprogramme beim Neustart: Die Kultur hat es mit und nach Corona nicht leicht gehabt. Die Kulturinteressierten kehrten keineswegs mit der Selbstverständlichkeit zurück, die man in Theater, Oper und Konzert vielleicht erwartet hätte. „Viele haben uns jetzt aber gefragt, ob wir nicht wieder ein Abo auflegen“, sagt Jelle von Dryander. Darüber denken die Aktiven des Kulturvereins durchaus nach: „Das würde auch uns ein Sicherheitsgefühl geben. Derzeit zittern wir bei jeder Veranstaltung, ob genug Leute kommen.“ Einen Höchststand von 60 Abonnenten habe man einst verbuchen können. „Wir müssten aber noch einiges klären“, sagt von Dryander. Wie die Frage nach den Systemgebühren, die beim Online-Ticketverkauf veranschlagt werden: „Auf denen bleiben nämlich wir sitzen. Das machen andere Veranstalter anders.“

Dennoch: Finanziell schaut es derzeit gar nicht so schlecht aus. „Erstaunlich“, sagt Jelle von Dryander über den Überschuss von rund 7897 Euro. 31 760 Euro Einnahmen stehen 23 863 Euro Ausgaben gegenüber; die Mitgliedsbeiträge belaufen sich auf 2346 Euro. Geld nimmt der Kulturverein nicht nur durch Veranstaltungen, sondern auch durch die Vermietung des Kulturbadehauses ein: Rund 2815 Euro sind so zusammengekommen – bei im vergangenen Jahr 45 Belegungen und für 2023 geplanten 64 Belegungen. Gebucht wird von Privat ebenso wie für Eigentümerversammlungen oder von der Musicalischen Academie für Proben.

Ein Finanzpolster wird gut gebraucht. Denn der Kulturverein muss sein Domizil besser gesagt dessen Fenster richten lassen: vier große sowie drei kleinere. „Wir sind im Gespräch mit der Denkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland“, berichtet von Dryander. Zwar gibt es ein Förderprogramm und damit Unterstützung durch die Bezirksregierung, einen Eigenanteil aber muss der Kulturverein beisteuern. Für den wird gesammelt. „Das aktuelle Angebot für die Maßnahme liegt bei 17 000 Euro“, sagt die Vorsitzende.

Die Fenster stammen aus der Erbauungszeit des Badehauses, sind 110 Jahre alt und inzwischen in Mitleidenschaft gezogen. „Die Fensterflügel müssten ausgebaut werden“, sagt von Dryander. Eine Maßnahme, die sich nur im Sommer umsetzen lässt, zumal auch eine Trockenphase nach Anstrich und Einölung einkalkuliert werden muss. Und die Zeit drängt: „Der Förderzeitraum geht bis November“, sagt von Dryander. Sprich: Sind Eigenanteil und Maßnahme gesichert, müsste es gleich losgehen und auch die Vermietung gestoppt werden.

Ungewiss ist die Zukunft des Bücherschranks. Der, eher rustikal-einfach zusammengezimmert, stand im Garten des Kulturbadehauses und beherbergte auch die ersten Bücher. Bis Niederschlag alles unter Wasser setzte. Ob eine etwas hochwertigere Lösung möglich wäre, ist offen. „Alles hat seinen Preis“, sagt die Vorsitzende.

Ein Abschied bahnt sich auch in anderer Hinsicht an. Nämlich von der Kostümparty, legendär und vielgeliebt. Und undenkbar ohne die „Notärzte“. Die aber gaben 2023 an der Bürgermeister-Schmidt-Straße ihr unwiderruflich letztes Konzert. „Da hat es Tränen gegeben“, sagt von Dryander. Der Kulturverein müsste also neue Musik suchen, doch nach Jahrzehnten der Live-Musik will man weder DJ noch Konserve. „Vielleicht sollte man aufhören, wenn es am schönsten ist“, überlegt von Dryander. Oder man erfinde das ganze Format neu.

Dagegen hat ein anderer Gast dauerhaft Position im Garten bezogen, per Lkw und Kran: „aus sich heraus“, eine Skulptur des in Burscheid lebenden Bildhauers Heinz-Peter Knoop. Er ist (und bleibt) zugleich auch 2. Vorsitzender des Kulturvereins. Denn gewählt wurde auch. Rasch, zügig und en bloc bei denen, die weitermachen wollten: Neben Knoop waren das Jelle von Dryander selbst, Geschäftsführerin Vera Leweke und Obmann Wolfgang Schumacher. Die Angelegenheiten rund um die Kasse verantworten nun Ulli Sandtner und Petra Wengenroth-Büscher, die auch für die Vermietungen zuständig ist. Die lange vakant gewesene Position der stellvertretenden Geschäftsführung hat Renate Bergfelder-Weiss übernommen (wir berichteten). Eine Personalie, die von Dryander freut. „Ich glaube, das ist etwas, worauf sie gewartet hat“, sagt sie über die städtische Amtsleiterin und deren neues Ehrenamt. „Jetzt passt es.“