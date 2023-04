79-jähriger Burscheider fällt auf Betrug herein

Burscheid. Ein 79-jähriger Burscheider ist auf einen Betrüger hereingefallen. Dieser, ein ungefähr 60 Jahre alter Mann, gab sich am Samstag gegen 11 Uhr an der Wohnanschrift des Burscheiders als alter Bekannter aus und bot dem 79-Jährigen Lederjacken zum Kauf an.