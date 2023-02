61-Jährige fällt auf Betrüger rein

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche.

Burscheid. Eine 61-jährige Burscheiderin ist Opfer von Betrügern geworden. Wie die Kreispolizei mitteilt, erhielt die 61-Jährige am Dienstagabend eine SMS, in der ihre vermeintliche Tochter angab, unter einer neuen Nummer erreichbar zu sein.

Die Burscheiderin speicherte die neue Nummer und kommunizierte fortan per WhatsApp mit ihrer vermeintlichen Tochter. Unter der neuen Rufnummer wurde eine Überweisung von mehr als 2000 Euro auf ein deutsches Konto verlangt, was die Frau auch tat. „Weitere Geldforderungen konnte sie nicht erfüllen, so dass es glücklicherweise nicht noch zu weiterem Schaden gekommen ist“, schreibt die Polizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises. Erst im Gespräch mit ihrem Sohn wurde klar, dass sie nicht mit ihrer Tochter kommuniziert hatte, sondern auf Betrüger hereingefallen war. Die dann alarmierte Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

„Dieser Fall zeigt erneut, dass die Betrugsmasche insbesondere dadurch verhindert werden kann, dass man die altbekannten Rufnummern von Angehörigen wählt, um damit den Wahrheitsgehalt solcher SMS und Whatsapp-Nachrichten zu prüfen und finanzielle Schäden abzuwenden“, bilanziert die Kreispolizei. nal