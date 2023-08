45 Parkplätze fallen durch Bauarbeiten weg

An der Hauptstraße in Nähe der Rampe wurden Parkplätze gesperrt.

In der Innenstadt brauchen Autofahrer derzeit Geduld für die Parkplatzsuche. Besserung ist absehbar in Sicht.

Von Anja Wollschlaeger

Burscheid. Christian Ritzmann freut sich auf den Tag, an dem zum ersten Mal Busse direkt vor seinem Ladenlokal an der dann neuen Haltestelle Burscheid Mitte halten werden. Bis dahin beobachtet er von der „Flavour Galaxy“ aus, wie die Baustelle das Einkaufserlebnis in dem Bereich von Rewe, Bäckerei Busch und seinem Geschäft schwieriger macht.

„Meine Kunden sind ja meistens gut zu Fuß, aber ich habe schon den Eindruck, dass hier insgesamt etwas weniger los ist.“ Für die Stadt Burscheid bestätigt Pressesprecherin Renate Bergfelder-Weiss, dass in der Innenstadt durch die Umbauten im Rahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes Burscheid 2025 (IEHK) gerade überschlägig 45 Parkplätze weggefallen sind.

Ein Spaziergang durch die obere Innenstadt zeigt, dass auf etlichen Stellplätzen Baumaschinen parken, Material lagert oder Schutt aufgehäuft ist. In der Montanusstraße ist der Verwaltungsparkplatz gesperrt. Am früheren Busbahnhof stehen Schrankenzäune an der Zufahrt. Seit Montag steht auch der Schotterparkplatz zwischen dem Panorama-Radweg Balkantrasse und der Montanusstraße nicht mehr zur Verfügung. Dorthin wird nun der Radweg verlegt, der Platz macht für den Einzelhandelsstandort Montanusstraße. Am Luchtenberg-Richartz-Park ist ein Parkplatz für Menschen mit Gehbehinderung eingerichtet – wenngleich unmittelbar daneben ein Schild auf ein absolutes Halteverbot hinweist.

Die Einschränkungen ziehen sich durch die ganze Innenstadt

+ Die Bürgermeister-Schmidt-Straße ist Baustelle. Parken geht nicht. © Anja Wollschlaeger

Der Bürgerbus hat ein paar Schritte weiter eine Ersatzhaltestelle bekommen. Wer auf den wenigen verblieben Stellplätzen kein Glück hat, fühlt sich spätestens dann wie einst Herbert Grönemeyer. Der sang: „Ich finde keinen Parkplatz. Ich komm' zu spät zu dir, mein Schatz.“ Wer beim Herumkurven das Haus der Kunst ansteuert, wird noch mehr Verdruss spüren. Ein Zaun sperrt die Baustelle ab und die Autos aus. Der große Rathausparkplatz am Ewald-Sträßer-Weg ist entsprechend stärker frequentiert.

Ein weiterer Versuch führt in die mittlere Hauptstraße. Auch hier sind zwei Parkplätze versperrt. Aus dem Rathaus kommt die Erklärung: „Aufgrund der Umleitung des Radweges während der Baumaßnahmen fallen auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises auch drei Parkplätze auf der Innenstadtbrücke Hauptstraße weg. Dies soll vor allem die sehr unübersichtliche Stelle im Bereich Rampe/Mittlere Hauptstraße für Radfahrer sicherer machen.“

Immerhin: Die Fahrradbügel in der Hauptstraße sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.

+ Rund um den alten Busbahnhof wird gebaut. © Anja Wollschlaeger

Wo kann man in Burscheidkostenlos parken?

Trotz aller Baustellen gibt es meistens noch reichlich Stellplätze in der Innenstadt. Die Tipps für Autofahrer kommen von Renate Bergfelder-Weiss: Kostenlos und zeitlich auf zwei Stunden begrenzt stehen Autos im Bereich Hauptstraße, Marktplatz, Kirchenkurve, Montanusstraße, Altenberger Straße, Rat-Deycks-Straße, Dammstraße und Mittelstraße. Von der Mittelstraße bis zu Rewe an der Bürgermeister-Schmidt-Straße sind es kaum 700 Meter Fußweg durch die Innenstadt – oder zwei Bushaltestellen weit.

Voraussichtlich ab Oktober sollen die Parkflächen am Kulturbadehaus wieder zur Verfügung stehen, verspricht Renate Bergfelder-Weiss.