40-Jährige prallt gegen einen Baum

Einsatz

+ © Feuerwehr Burscheid Die Löschzüge Stadtmitte und Dierath waren am Mittwochnachmittag im Einsatz und rund eine Stunde vor Ort. © Feuerwehr Burscheid

Burscheid. Unfall in Irlerhof – Löschzüge Stadtmitte und Dierath im Einsatz.

Eine 40-jährige Burscheiderin ist am Mittwochnachmittag verunglückt und mit einem Baum kollidiert. Mit im Einsatz waren, wie Feuerwehrsprecher Jens Knipper mitteilt, auch die Löschzüge Stadtmitte und Dierath. Passanten hatten die Rettungsdienste alarmiert, die Löschzüge rückten gegen 16.54 Uhr aus.

+ Mit Spanngurten sicherte die Feuerwehr den Mazda vor dem Absturz. © Feuerwehr Burscheid

Die Burscheiderin war in die Ortschaft Irlerhof am Ortsausgang in Höhe der Irlermühle im Verlauf der Straße aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Mazda nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Dabei wurde sie verletzt und konnte das Fahrzeug nicht aus eigener Kraft verlassen. „Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der Bergung der Fahrerin“, so Jens Knipper.

Blaulicht-Meldungen

Damit das Auto nicht die steile Böschung hinunterrutschte, wurde es durch die Feuerwehr zusätzlich durch Spanngurte gesichert. Die Fahrerin wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. „Lebensgefahr soll zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht bestanden haben“, teilt die Kreispolizeibehörde mit. Sie beziffert den Sachschaden am Auto nach erster Einschätzung auf mehrere tausend Euro. Dieses wurde nach durchgeführter Unfallaufnahme abgeschleppt.

Für die Burscheider Feuerwehr war der Einsatz nach rund einer Stunde beendet. „Wie es zu dem Unfall kam, ist nun die Ermittlungsaufgabe der Polizei“, fasst Sprecher Jens Knipper den Einsatz vom vergangenen Mittwoch zusammen. -nal-