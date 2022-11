250 Kinder zücken die bunten Laternen

Burscheid. Im Religionsunterricht haben die jungen Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Dierath schon von Sankt Martin gehört: Wie er seinen Mantel teilte, dem frierenden Bettler half und später heilig gesprochen wurde. Am vergangenen Freitagabend kam er dann höchstselbst in den kleinen Ortsteil und führte den Martinszug an: So, wie es Tradition ist in Dierath.