250 Kinder kicken künftig gemeinsam

Das T-Shirt zeigt, wohin es geht: Klaus Nierhoff (TG Hilgen, l.) und Christian Haas (BV) ziehen künftig an einem Strang.

Ballspielverein und die Fußballabteilung der TG Hilgen gründen eine Jugendspielgemeinschaft.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Hinter den drei Buchstaben verbirgt sich eine ganz neue Perspektive, ein Aufbruch: „JSG“ heißt es ganz schlicht auf dem Symbol-T-Shirt, das Klaus Nierhoff und Christian Haas mitgebracht haben. Es steht für ein neues Miteinander, das einst undenkbar schien: Burscheid und Hilgen Hand in Hand.

Genauer: Der Ballspielverein (BV) 1911 Burscheid und die Fußballabteilung der Turngemeinde Hilgen (TGH) 04. Zum 1. Juli bilden sie die Jugendspielgemeinschaft Burscheid-Hilgen. Machen gemeinsame Sache und bündeln die Kräfte. „Wir haben uns nun das Jawort gegeben“, sagt heiter Klaus Nierhoff, Leiter der Hilgener Fußball-Abteilung, und Christian Haas, sein Burscheider Pendant, BV-Geschäftsführer, nickt. Die Chemie stimmt.

Rund ein Jahr ist es her, da stießen die beiden zufällig aufeinander. Bis dahin kannte man sich vom Hörensagen, wusste zwar, wer der andere war, aber Kontakt hatte es nicht wirklich gegeben. „Da haben wir uns kennengelernt und uns gleich sehr nett unterhalten“, erzählt Christian Haas. Schnell wurde klar: Beide Ehrenamtler drückt an ähnlichen Stellen der Schuh. „Wir hatten beide nicht mehr spielfähige Mannschaften, klauten uns gegenseitig Ressourcen“, blickt Klaus Nierhoff zurück.

Christian Haas nennt ein Beispiel: „Wir haben zwei Jahrgänge in einer Mannschaft. Wenn dann beispielsweise die ältere Hälfte einer E-Mannschaft zur D-Mannschaft wird, ist unter Umständen der Rest nicht mehr spielfähig, weil es zu wenige sind. Das gleiche Problem hatte Hilgen.“ „Wir wollten handeln“, unterstreicht Klaus Nierhoff. „Zum Wohl der Kinder. Denn um sie geht es.“

Aus zwei mach eins, lautet nun die Devise im Jugendfußball. Für die jungen Fußballer indes ändert sich erstmal gar nicht so viel: Sie bleiben in ihrem jeweiligen Verein, zahlen dort auch ihre Mitgliedsbeiträge, spielen nun aber künftig mit- und nicht mehr gegeneinander – und stellen sich so dem sportlichen Wettbewerb.

Haas und Nierhoff teilen sich die Vorstandsarbeit der JSG; Jugendgeschäftsführer sind Patrick Hammes und Kurt Thol. Und natürlich machen auch die Trainer gemeinsame Sache: Die Jugendspielgemeinschaft verfügt damit über einen Trainerpool von mehr als 30 Personen.

Diese sollen künftig auch noch stärker gefördert werden, sollen die Möglichkeit erhalten, offizielle Trainerlizenzen zu erwerben. „Manchmal machen es ja einfach die Eltern, aus Freude an der Sache“, sagt Klaus Nierhoff. Diese könnte man mittels Weiterbildung noch fester an den Verein binden – und an die Jugendspielgemeinschaft.

Dort finden sich ab Juli schließlich rund 250 Kinder wieder, entstehen 17 Mannschaften, die von der A-Jugend bis zu den Bambini alles umfasst, und stehen mit dem Griesberg und dem Sportplatzweg zwei Sportanlagen mit Kunstrasen zur Verfügung. „Die zudem nicht weit auseinanderliegen“, sagt Christian Haas. Per Bus oder mit dem Rad auf der verbindenden Trasse sei man schnell auf der jeweiligen Anlage. Und: „17 Mannschaften – das ist schon eine Hausnummer“, freut sich Haas.

Auf ein Jahr ist die Jugendspielgemeinschaft befristet, doch Nierhoff und Haas lassen keinen Zweifel daran, dass es bei keinem Intermezzo bleibt, und sie beide schon weiter in die Zukunft blicken. „Das hier soll nachhaltig sein“, sagt Klaus Nierhoff und lässt den Blick durch das Jugendförderzentrum auf der Hilgener Anlage schweifen. Deutlich wird: Es geht beiden Vereinen nicht allein um Sport, sondern auch um Förderung und soziales Miteinander. Das mit Beamer und Schultischen ausgestattete Jugendförderzentrum bietet Möglichkeiten für Nachhilfe, Vorträge, Schulungen, Berufsberatung: Spontan bietet Christian Haas, hauptberuflich in der Feuerwehr Essen tätig, an, über seinen Job, zu erzählen, und Klaus Nierhoff schlägt gleich ein.

Dass die Kinder zum Verein finden, sei kein Selbstläufer mehr; man müsse etwas bieten: „Dafür brauchen wir aber weitere Ehrenamtler, Dozenten, Referenten“, sagen beide zum Jugendförderzentrum; gleiches gilt für die neue Jugendspielgemeinschaft: Helfende Hände sind gesucht und willkommen – aus Burscheid und Hilgen. Ein Miteinander, das lange undenkbar schien – und manch altem Kämpen noch immer ist. „An der A 1 war die Grenze. Und die Rivalität war nicht nur sportlich, sondern teils personalisiert“, sagt Klaus Nierhoff. Eine gute Generation ist es her, da verließen Spieler des BV Burscheid den Verein, wechselten nach Hilgen und gründeten die dortige Fußballabteilung. „Von da an ging es gegeneinander. Davon haben andere profitiert“, sagt Nierhoff. Er selbst hat das stets entspannter eingeordnet: Enkel Luca spielt schon lange beim BV, und nicht beim Opa in Hilgen: „Er wollte dort spielen, wo auch seine Freunde sind, ist doch klar“, sagt der.

Auf Augenhöhe begegnen sich nun die beiden Vereine: „Da gibt es keine Verlierer.“ Zeitgleich haben Haas und Nierhoff ihre Infos den Eltern gepostet, suchen auch vor Ort das Gespräch. Und sollten manche Eltern Schwierigkeiten haben, ihr Kind nach Burscheid oder Hilgen zu kutschieren, „dann beschaffen wir uns einen alten Bus, und ich mach den Fahrer“, sagt Nierhoff. Bisher hätten jedoch alle aufgeschlossen und positiv reagiert. Und ob in künftigen Trikots das Grün aus Burscheid bleibt oder das Rot aus Hilgen dominiert, das war und ist Haas und Nierhoff erst mal zweitrangig. Ein gemeinsames Logo, das beide Wappen vereinigt, das könnte es sein. Und auch, ob aus dem Miteinander der Jugend noch mehr entstehen kann, ob vielleicht BV und TG Hilgen noch näher zusammenrücken – das lassen beide Fußballer ganz gelassen offen. Nicken sich zu und lächeln. „Jetzt bringen wir erst mal die Jugendspielgemeinschaft an den Start und gucken dann weiter.“

Spannend wird das allemal. „Ich habe ja schon manchmal drüber nachgedacht, aufzuhören, gesteht Klaus Nierhoff, der bald seinem 30-Jährigen als Leiter der Fußballabteilung entgegensteuert. Und das, wo er einst nur Handball im Kopf hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. „Nein, jetzt kann ich nicht aufhören. Das reizt mich viel zu sehr.“