23 Geschäfte zeigen Kunst in der City

Ab Samstag wird wieder Kunst in den Burscheider Schaufenstern zu sehen sein. Claudia Kubica (r.) ist wieder dabei.

Zum 32. Mal findet die besondere Ausstellung in Burscheid statt: 26 Künstler stellen ihre Werke aus.

Burscheid. Noch hängt das Acrylgemälde im Esszimmer von Lore Beckers. Es ist ein abstraktes Bild. „Das aber viel Raum für Interpretationen zulässt“, sagt die Künstlerin. Seit zwei Jahren organisiert sie gemeinsam mit Andrea Rüßmann und Cornelia Gisder die Aktion „Kunst im Schaufenster.“ Übernommen hat sie das Amt der Koordinatorin von Edeltrud Stöcker. „Einige sehen in meinem Bild die Silhouette von Köln, andere wiederum eine Landschaft.“

Am Samstag, 2. September, werden die Kunstwerke von 26 Künstlerinnen und Künstlern in 23 Geschäften ausgestellt. „Es ist die 32. Aktion, die wir damit starten“, sagt Lore Beckers. Sie ist seit 2015 dabei. „Wir haben uns vorgenommen, jünger zu werden“, sagt sie. „Das ist uns schon dieses Jahr ein bisschen gelungen. Wir haben drei neue Künstlerinnen gewinnen können, die jüngste davon, Lotte Zyball, ist 17 Jahre alt. Darüber haben wir uns sehr gefreut.“ Großformatig und bunt seien ihre Werke. „Sie passen von den Lichtverhältnissen hervorragend in das Schaufenster der Physiotherapie Borbe. Dort stellt auch Barbara Kirstein aus, ein weiterer Neuzugang.“

Die Aktion „Kunst im Schaufenster“ ist nicht mehr das, was sie vor Jahren war. Sie hat mit dem Schwund von Einzelhandelsgeschäften zu tun. „Es werden immer weniger Läden, die wir gestalten können“, sagt Lore Beckers. „Beispielsweise hat der Juwelier Breidbach geschlossen.“ Dort habe die „Kunst im Schaufenster“ immer hervorragend gepasst. „Deswegen gestalten wir auch schon Fenster der Physiotherapie und Fenster des Ökumenischen Hospizes, die sich sehr gerne beteiligen“, sagt Lore Beckers.

Die meisten Geschäfte liegen an der Hauptstraße

Die Kunstwerke werden den ganzen September zu sehen sein. „Wir starten mit unserem Eröffnungsrundgang um 12 Uhr auf dem Vorplatz der Evangelischen Kirche an der Hauptstraße“, sagt Lore Beckers. „Wir gehen dann die Hauptstraße hoch, Richtung Rathaus und am Ende wieder auf der anderen Seite zurück.“ Bis auf wenige Künstlerinnen und Künstler werden die allermeisten dabei sein. „Es ist für unseren Zusammenschluss immer ein besonderer Höhepunkt“, sagt die Künstlerin, die schon von Kind auf malt.“ Am Ende gebe es für alle, die dabeigeblieben sind, einen kleinen Imbiss im Gemeindehaus.

