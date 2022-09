120 Familien und Einzelpersonen brauchen Hilfe

Burscheid. Immer mehr Menschen melden ihre Bedürfnisse bei der Burscheider Tafel an. „Inzwischen bedienen wir freitags nachmittags rund 120 Einzelpersonen und Familien“, sagt die Vorsitzende Dagmar Zimmer. „Und wir beliefern weitere 16 Kundinnen und Kunden in ihrer Wohnung, weil sie sich nicht mehr so gut bewegen können oder krank sind. Durch die ukrainischen Flüchtlinge werden es aber immer noch mehr.“