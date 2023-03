Zukunfts-Campus: Wissensvermittlung mit Spaß klappt besser

Remscheider Plattform feiert Geburtstag in der Gläsernen Fabrik in Solingen.

Von Sven Schlickowey

Bergisches Land. Der Remscheider Zukunfts-Campus (ZuCa) wird fünf – und feiert seinen Geburtstag mit einem neuen Edutainment-Format in Solingen. Am Samstag, 15. April, gibt es unter dem Namen „Zukunfts-Musik“ in der Gläsernen Werkstatt Vorträge, Präsentationen und Workshops, Musik, Tanz und einen Poetry Slam. Und abends eine Party. „Spaß, verbunden mit Wissen“, umschreibt ZuCa-Macher Holger Häde das Konzept.

Auf den Tag genau fünf Jahre zuvor ging der Campus an den Start, als Plattform für zukunftsorientierte Events, Projekte und Konzepte. Und als Netzwerk von Unternehmen, die sich in diesem Bereich engagieren. Rund 45 Teilnehmer gebe es derzeit, berichtet Häde. Sie beschäftigen sich unter anderem mit Mobilität, Unternehmensnachfolge, Robotik, regenerative Energie oder auch Blockchain-Technologie. „Es ist ein bunter Mix, weil die Herausforderungen so unterschiedlich sind.“ Zudem gibt es inzwischen einen gleichnamigen gemeinnützigen Verein, der vor allem Bildungsangebote in Kitas und Schulen umsetzt.

Ziel sei von Beginn an gewesen, „möglichst viele Menschen mit auf den Weg in die Zukunft zu nehmen“, erklärt Holger Häde: „Es braucht mehr Wissen.“ So sei auch die Geburtstagsfeier aufgebaut – mit einer Neuerung. „Die reine Wissensvermittlung hat sich in den vergangenen Jahren als Herausforderung herausgestellt“, sagt Häde. Also habe man sich vorgenommen, den Spaß-Faktor in den Veranstaltungen zu erhöhen. Die Premiere gibt es zum fünften Geburtstag. „Weitere Veranstaltungen in dieser Art folgen.“

So sind am 15. April in der Gläsernen Fabrik insgesamt drei Vorträge vorgesehen, über Web 3.0 und das Metaverse, über Geldanlagen und unter dem Titel „Angst beginnt im Kopf. Mut auch.“ Dazwischen gibt es Live-Musik und eine Modenschau mit upgecycelten Kreationen, abends einen Poetry Slam, eine Tanzvorführung und ab 20 Uhr die Party mit DJ.

Ganztägig präsentieren sich zudem verschiedene Unternehmen und Initiativen mit Marktständen, von 15 bis 17 Uhr gibt es einen Workshop für Kinder und Jugendliche zum Thema Upcycling, von 16 bis 18 Uhr lernen die jüngeren Besucher das Programmieren von Bee-Bots, spezieller kleiner Roboter. Im Obergeschoss präsentieren sich der neue Zahlungsdienstleister Sanuspay und die Hallo Welt UG aus Remscheid mit ihrem Volla Phone.

Karten für die „Zukunfts-Musik“ gibt es bereits im Vorverkauf, der Eintrittspreis von neun Euro werde komplett gespendet, sagt Holger Häde. Je zur Hälfte an den Verein Zukunfts-Campus und an das Kinderhospiz Burgholz in Wuppertal. Das komplette Programm und ein Link zum Vorverkauf gibt es auf der Internetseite des Campus.

zukunfts-campus.de