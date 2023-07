Zahl der Insolvenzen steigt - Welche Unternehmen besonders anfällig sind

Wirtschaft gerät unter Druck – Pleiten verursachen Schäden in Höhe von rund 150 Millionen Euro.

Von Manuel Böhnke

Bergisches Land. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in der Region ist in den ersten sechs Monaten zum ersten Mal seit Jahren gestiegen – und das um satte 18,3 Prozent. Die Creditreform Solingen Kirschner GmbH & Co. KG registrierte in Solingen, Remscheid und Leverkusen sowie in acht umliegenden Orten bislang 96 Pleiten. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr 2023 sind 209 zu erwarten – 2022 waren es 177.

„Die Situation der Unternehmen in der Region, aber auch im gesamten Bundesgebiet wird schwieriger“, schlussfolgert Ole Kirschner. Er ist der Geschäftsführer der Wirtschaftsauskunftei, die das Insolvenzgeschehen zweimal jährlich untersucht. Derzeit sieht die Analyse zahlreiche Herausforderungen. Die Inflation habe die zaghafte wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise jäh beendet. Die von der Europäischen Zentralbank eingeleitete Zinswende bekämpfe die Teuerung zwar, bremse jedoch Konsum und Investitionen – die Nachfrage sinke bei weiterhin hohen Kosten für die Wirtschaft.

Überproportional häufig von Insolvenzen betroffen sind laut Creditreform Unternehmen, die jünger als zwei Jahre sind. Erst ab einem Alter von mehr als zehn Jahren steigen die Überlebenschancen merklich. Als anfällig erweisen sich Baugewerbe, Industrie und Handel, Dienstleister zeigen die größte Stabilität.

Auch örtlich ergeben sich Unterschiede. In Relation zu den in einer Stadt verzeichneten Unternehmen sind in Leichlingen 2023 bislang die meisten Betriebe zusammengebrochen. In Langenfeld, Hückeswagen und Solingen waren es ebenfalls verhältnismäßig viele. Das Gegenteil ist in Radevormwald, Wermelskirchen, Burscheid, Remscheid und Monheim feststellbar.

Die durch die Insolvenzen im ersten Halbjahr entstandenen Schäden für Gläubiger wie Lieferanten und Kreditgeber schätzt die Creditreform auf rund 150 Millionen Euro. Von den 96 zahlungsunfähigen Firmen hatten 69 fünf oder weniger Beschäftigte. In der Statistik tauchen jedoch auch vier Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf: Bäro (Leichlingen), Metallwerk Biebighäuser (Leverkusen), Avicenna, Dücker Fördersysteme (beide Langenfeld).

In Solingen dürfte die Zahl der Gewerbebetriebe zurückgehen

Die Creditreform untersucht nicht nur das Insolvenzgeschehen. Zusätzlich wird analysiert, wie viele Unternehmen neu gegründet beziehungsweise beim Gewerbeamt abgemeldet oder gelöscht wurden. Setzt sich der bisherige Jahrestrend fort, wird es Ende 2023 etwa 1500 Gewerbebetriebe mehr in der Region geben. Der Wert ist im Vergleich zu 2022 rückläufig. Während sich die Zahl der Anmeldungen auf dem Vorjahresniveau bewegt, sind deutlich mehr Abmeldungen zu verzeichnen.

Die geografischen Abweichungen sind dabei frappierend. Für Leverkusen und Monheim, die beide mit niedriger Gewerbesteuer punkten, wird ein Plus von 700 beziehungsweise 560 erwartet. In Remscheid (110), Radevormwald (60), Wermelskirchen (40) und Burscheid (30) ist mit einem moderaten Wachstum der Gewerbebetriebe zu rechnen. Für Hückeswagen (-10) und Solingen (-60) prognostiziert die Creditreform hingegen einen Rückgang.

Lesen Sie auch Herr Prof. Lohmann, stehen wir am Beginn einer Pleitewelle? Herr Prof. Lohmann, stehen wir am Beginn einer Pleitewelle?

Auffallend ist, dass lediglich vier Prozent der neuen Unternehmen auf die Industrie entfallen. Handel und Bau kommen auf 16 und 9 Prozent – sieben von zehn neuen Selbstständigen sind im Dienstleistungssektor tätig.