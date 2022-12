Xendis Versandlogistik stellt Zustellbetrieb ein

BERGISCHES LAND. Die Xendis Versandlogistik GmbH stellt den Zustellbetrieb für ihren regionalen Kundenstamm zum Jahresende ein. Das teilte der Anbieter für Geschäftspost und Konkurrent der Deutschen Post AG seinen Kunden in dieser Woche in einem Schreiben mit, das dieser Redaktion vorliegt. Zur Begründung heißt es, der Betrieb sei in diesem Bereich „nicht mehr kostendeckend darstellbar“. Letztmalig erfolge die Dienstleistung am heutigen Freitag.