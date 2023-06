So wirken sich steigende Zinsen auf Firmenfinanzierungen aus

Gerade im Bereich Immobilienentwicklung machen viele Geldgeber gerade Rückzieher. Experten befürchten, dass es zu einem Investitionsstau in Unternehmen kommen könnte.

Von Sven Schlickowey

Bergisches Land. Bei 0,5 Prozent stand der Leitzins der EZB Ende Juli 2022, inzwischen nähert er sich den 4 Prozent. Was den Sparer freuen könnte, wenn die Inflation nicht noch höher liegen würde, hat für Kreditnehmer erheblich Auswirkungen. Am deutlichsten zeigt sich das bei der Immobilienfinanzierung, wo derzeit viele Bauwillige Rückzieher machen, weil sich die Raten teils verdoppelt haben. Doch auch Firmen müssen für Investitionen inzwischen deutlich tiefer in die Tasche greifen.

„Natürlich sind Finanzierungen teurer geworden“, sagt Volker Pleiß, Bereichsdirektor für das Firmenkundengeschäft bei der Stadtsparkasse Remscheid. Fünf bis sechs Prozent betrage der Zinssatz derzeit etwa bei einem durchschnittlichen Investitionskredit, das schlage gerade bei großen Anschaffungen schon zu buche. Doch in der Gesamtkalkulation spiele der Zinssatz „eine eher untergeordnete Rolle“.

Das liege zum einen an der Laufzeit der Kredite, sagt Pleiß. Maschinen, Computer und anderes Gerät werde meist fristenkongruent finanziert, das heißt der Finanzierungszeitraum stimmt in der Regel mit der Abschreibungsfrist überein, der Kredit hat also eine viel geringere Laufzeit als zum Beispiel eine Baufinanzierung. Zum anderen seien solche Anschaffungskosten nur ein Faktor von vielen, neben beispielsweise Personal-, Energie- und Materialkosten. Der Preis, den der bergische Mittelstand für seine Produkte verlangen muss, wird also von so vielen Einflüssen bestimmt, das gestiegene Zinsen nicht allein darüber entscheiden, ob sich eine Investition lohnt.

Durch die gestiegenen Zinsen werden die Gewinnspannen kleiner

Das sieht Oliver Kaul ähnlich. „Die gestiegenen Zinsen wirken sich schon aus“, sagt der Leiter Firmenkunden bei der Volksbank im Bergischen Land. Doch bei durchschnittlich zehn Prozent Umsatzrendite im produzierenden Gewerbe sei ein um zwei, drei Punkte höherer Zinssatz oft zu verkraften. „Die Margen werden dadurch allerdings etwas enger.“

Doch nach wie vor ließen sich viele typische Investitionen – Ersatzanschaffungen für defekte Anlagen, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung oder Produktionsgüter für neue Aufträge – meist gut darstellen. „Wenn ein Unternehmer eine neue Maschine für einen langfristigen Top-Auftrag braucht, kann er die weiterhin kaufen“, sagt Kaul. Eventuell müsse nur die Kalkulation leicht angepasst werden. Und auch eine PV-Anlage sei weiterhin finanzierbar – amortisiere sich aber so erst ein paar Monate später.

Gleichwohl beobachten beide Banker eine gewisse Investitionszurückhaltung der bergischen Unternehmen. Was Volker Pleiß aber eher der Gesamtlage als dem Zinssatz zuschreibt. Der Krieg in der Ukraine, die Lage um Taiwan, die Energiepreise, der Fachkräftemangel – es gebe einige Gründe, verunsichert zu sein. Viele Firmen seien auch bereit, in energiesparende Maßnahmen zu investieren, warteten aber noch auf technische Lösungen, sagt Pleiß und nennt Gießereien als Beispiel: So lange nicht genügend Grüner Wasserstoff zur Verfügung steht, brauche man auch keine Anlagen dafür.

Experten halten einen Investitionsstau für möglich

Oliver Kaul verweist zudem darauf, dass die meisten bergischen Firmen in den zurückliegenden Jahren fleißig investiert hätten – teils auch mit den günstigen Corona-Hilfskrediten. Da sei eine kurze Pause nicht schlimm: „Sorge bereit mir das nicht.“ Von einem möglichen Investitionsstau sei man in der Region noch extrem weit entfernt, bestätigt auch Volker Pleiß.

Zudem seien sich eigentlich alle Unternehmen bewusst, dass Investitionen auch in der derzeit angespannten Lage sinnvoll und sogar notwendig sind, hat Pleiß beobachtet. In Automatisierung zum Beispiel wegen des Fach- und Arbeitskräftemangels. Oder auch in Energiespartechnik wegen der hohen Strom- und Gaspreise. „Firmen, die gut dastehen, werden weiter investieren“, ist er überzeugt.

Aber vielleicht mit etwas mehr Unterstützung, wie Oliver Kaul meint: „Wir müssen gegebenenfalls bessere Finanzierungsstrukturen finden, um die hohen Zinsen erträglicher zu machen“, nimmt er sich und seine Kollegen in die Pflicht. Förderungen mit nicht zurückzahlbaren Zuschüssen wie das Regionale Wirtschaftförderungsprogramm (RWP) könnten dabei helfen. Oder auch öffentliche Kredite mit einer tilgungsfreien Zeit zum Start. Solche Mittel zu finden, gehöre längst zum Job eines Firmenkundenberaters: „Wir sind da inzwischen deutlich kreativer unterwegs.“

Laut der bundeseigenen Förderbank KfW, die quartalsweise den von der Bundesbank erhobenen Kreditbestand analysiert, war das Wachstum von Unternehmenskrediten im ersten Quartal 2023 bundesweit rückläufig – zum ersten Mal seit dem Jahr 2013. Für das derzeit laufende zweite Quartal erwarten die Experten eine Stagnation.

Volker Pleiss (l.) ist Bereichsdirektor für das Firmenkundengeschäft bei der Stadtsparkasse Remscheid, Oliver Kaul Leiter Firmenkunden bei der Volksbank im Bergischen Land.

