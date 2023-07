Robuste Sondermaschinen für die ganze Welt

Das Remscheider Unternehmen beliefert zahlreiche Branchen. Bringt Photovoltaik neuen Schwung?

Von Peter Klohs

Remscheid. Die Ursprünge des in Lüttringhausen ansässigen Unternehmens Robust Habicht & Heuser GmbH & Co. KG gehen auf das Jahr 1929 zurück, in dem der industrielle Betrieb als Messer- und Werkzeughandel von Eberhard Heuser gegründet wurde. Das moderne Unternehmen Robust wurde 1972 gegründet. Seit den 1950er Jahren ist der Sitz der Fabrikation an der Garschager Heide.

Die arbeitstechnische Welt von Robust besteht aus Maschinen und Komponenten für das industrielle Längs- und Querschneiden. Der geschäftsführende Gesellschafter, Diplom-Ingenieur Ralf Schnöring, gibt dieser Beschreibung eine Erklärung hinzu: „Wir sind ein klassischer Sondermaschinenhersteller.“

Eines der wichtigsten Standbeine des Unternehmens waren Maschinen für die Photovoltaik-Industrie. „Wir sind in diese Branche Anfang der 2000er Jahre eingestiegen“, sagt Schnöring, „und waren damals Marktführer. Aber leider hat die Politik einige fragwürdige Entscheidungen getroffen, und die Herstellung der Photovoltaikanlagen ging nach Asien und in die USA. Was dazu führte, dass dieser Industriezweig, der in Deutschland erfunden wurde, in unserem Land so gut wie ausgelaufen war. 97 Prozent der weltweiten Produktion kommt aus China, der Rest aus Deutschland.“

Robust produziert für verschiedene Industriezweige auf der ganzen Welt

Aber die Situation könnte sich grundlegend ändern, hofft auch Noel Schnöring, Prokurist, Vertriebsleiter und Sohn des Geschäftsführers. „Wir haben jüngst 14 Anlagen in die USA verkauft, mehrere in Deutschland. Und uns liegt aktuell ein Auftrag über fünf Maschinen für Frankreich vor.“ Er erläutert die komplexen technischen Anforderungen, die das Herstellen einer solchen Anlage voraussetzen. Auch für die Hersteller von E-Autos ist Robust tätig. „Wir sind dabei, vier Maschinen für einen Batteriehersteller dieser Fahrzeuge zu liefern“, sagt Noel Schnöring. Fazit: „Man kann also feststellen: Wir haben sehr gut zu tun.“

Das Portfolio des Unternehmens liest sich wie ein Auszug aus der globalen Industrielandschaft: Für ein megagroßes Unternehmen in den USA stellen die Remscheider Hologramme her. Des Weiteren sind Gummi- und Antirutschmatten im Programm, man arbeitet für die Holz- und Möbelindustrie ebenso wie für Hersteller von Leiterplattenbasismaterial. Für die Papier- und Kunststoffindustrie werden Schneide- und Wickelmaschinen geliefert. Sogar im 3D-Druck ist das Unternehmen aktiv. Zudem arbeitet Robust mit vielen anderen Industriezweigen eng zusammen.

Rund 70 Mitarbeitende aus 14 Nationen kümmern sich um die Aufträge. „Wir suchen aber händeringend nach neuen Leuten für unser Team“, sagt Ralf Schnöring. Er berichtet von einem libanesischen Kollegen, den er eingestellt hat. „Ein toller Ingenieur und ein toller Mensch. Sein Status ist leider noch nicht geklärt und wir müssen damit rechnen, dass er das Land wieder verlassen muss.“ Mehr sagt er nicht dazu – es wird auch so klar, was er davon hält.

Das Unternehmen setzt auf grüne Energie: Mit Photovoltaik und E-Autos für die Mitarbeiter

Das Unternehmen ist stabil und moderat gewachsen. Und so soll es nach dem Willen der beiden Schnörings auch bleiben. „Das Unternehmen ist zu 80 Prozent in Familienbesitz“, erzählt der Geschäftsführer. „Der Rest gehört vertrauenswürdigen und langjährigen Mitarbeitern.“ Im Jahr 2022 hat Robust 60 Prozent mehr Umsatz generiert als im Vorjahr. „Wir sind dabei, finanziell unabhängig zu werden.“ Um mit gutem Beispiel voranzugehen, hat man jetzt eine eigene Photovoltaikanlage bestellt, die bald auf das Dach des Unternehmens gebaut wird. „Und für die Mitarbeitenden werden E-Autos bestellt.“

Auf den Kern seines Unternehmens angesprochen, sagt Ralf Schnöring: „Wir sind eigentlich eine große Schlosserei.“ Und Noel fügt hinzu: „Mit Forschungsabteilung.“

Persönlich

Ralf Schnöring wurde 1963 in Remscheid geboren und lebt in Lüttringhausen. Er hat bei Gedore gelernt und in Wuppertal und Köln studiert. Er ist Oldtimer-Fan, liebt Musik und Reisen nach Portugal. Auch Sohn Noel ist Remscheider durch und durch. Er ist ein „Macher“, kocht gerne und verbringt seine Zeit am liebsten in den Bergen. Das Credo des Prokuristen und Vertriebsleiters: „Einfach mal anfangen und machen.“

