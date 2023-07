Wie viele Beschäftigte gibt es im bergischen Städtedreieck?

Industrie- und Handelskammer legt aktualisierten Zahlenspiegel mit wichtigen Kennwerten zur Region vor.

Von Manuel Böhnke

Bergisches Land. Im Städtedreieck gibt es immer mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 2022 stieg der Wert auf 232.355 – fast 4000 mehr als im Vorjahr. Seit 2016 beträgt das Plus rund 17.000. Das zeigt der aktualisierte Zahlenspiegel, den die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) unlängst vorgelegt hat.

Einmal im Jahr fasst die Organisation eigene Daten und solche des Statistischen Landesamtes zusammen. Die Broschüre beinhaltet wichtige Kennzahlen zur Region. Beispielsweise: Wie viele Unternehmen sind in Remscheid, Solingen und Wuppertal aktiv, in welchen Bereichen arbeiten die meisten Angestellten, wie viele Menschen pendeln in die drei Großstädte ein und aus?

Die Auswertung zeigt, welche Bedeutung die Industrie nach wie vor für das Bergische Land hat. Im hiesigen IHK-Bezirk lag der Anteil des produzierenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung bei 29,9 Prozent – NRW-weit betrug er 26,7 Prozent.

Auffällig ist die hohe Exportquote des Wirtschaftszweigs. Die Wuppertaler Industrieunternehmen erreichten 2022 57,5 Prozent (Gesamtumsatz: 4,39 Milliarden Euro), die Remscheider 54,2 Prozent (4,47 Milliarden Euro), die Solingen 47,5 Prozent (2,42 Milliarden Euro).

Insgesamt beschäftigte das produzierende Gewerbe in der Region mehr als 70.000 Menschen – 31.499 in Wuppertal, 20.425 in Remscheid, 18.199 in Solingen. Die meisten von ihnen waren in kleinen und mittleren Betrieben tätig. Die Zahl der Unternehmen mit 250 oder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen betrug im vergangenen Jahr 37.

Zahlenspiegel ist kostenfrei bei der IHK erhältlich

Die meisten Kräfte (116.112) waren im Bergischen in „sonstigen Dienstleistungen“ aktiv. Dazu zählen Bereiche wie das Gesundheits- und das Sozialwesen, Erziehung und Unterricht, öffentliche Verwaltung, Information und Kommunikation sowie Immobilien, Finanzen und Versicherungen. 45.998 Beschäftigte entfielen auf den Zweig Handel, Verkehr und Gastgewerbe.

Insgesamt gab es 2022 laut IHK-Angaben 41.178 Unternehmen im Städtedreieck. Die Statistiken bilden nicht ab, wie sich die gegenwärtigen Krisen auswirken. Das wird wohl der Zahlenspiegel 2024 zeigen.

Die Druckversion des aktualisierten Zahlenspiegels ist kostenlos bei der Bergischen IHK erhältlich. Ansprechpartnerin ist Nadejda Haubold-Mihaleva: Tel. 0202-2490-111 oder per E-Mail. Darüber hinaus steht das Dokument auf der Webseite der Kammer zum Herunterladen bereit.

n.haubold-mihaleva@bergische.ihk.de

www.bergische.ihk.de