Wie lassen sich Mädchen für IT begeistern?

Tech-Unternehmen bieten Ferienprogramm, um Schülerinnen ihre Branche näherzubringen.

Von Manuel Böhnke und Nina Mützelburg

Bergisches Land. Die 25-jährige Hannah Dollinger befindet sich auf dem besten Weg zu einer erfolgreichen IT-Karriere. Vor wenigen Monaten hat die Wirtschaftspsychologin mit Tobias Erdmann die Secvisio GmbH gegründet. Die Solinger Firma ist auf Cybersicherheit spezialisiert – ein riesiger Markt. Trotz dieser positiven Aussichten sind Fachkräfte in der gesamten Branche Mangelware. Ein Grund: Zu wenige junge Frauen entscheiden sich für eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Informatik. Dollinger möchte das ändern. Sie gehört zu den treibenden Kräften hinter dem Projekt „That’s IT Girl“.

Dabei handelt es sich um eine bergische Gemeinschaftsaktion. Beteiligt sind mit der Codecentric AG und der Systemhaus Erdmann GmbH & Co. KG, deren geschäftsführender Gesellschafter Tobias Erdmann ist, zwei IT-Unternehmen aus der Klingenstadt. Die dortige Wirtschaftsförderung unterstützt das Vorhaben. Hinzu kommt die Bucs IT GmbH.

Am Beispiel der Wuppertaler Firma wird das Problem deutlich. Es vergingen 15 Jahre, bis dort die erste junge Frau eine Ausbildung begann. Zuvor waren alle Bewerber männlich. „So sieht unsere Realität aus. Allgemein hapert es in den Mint-Fächern an weiblichem Nachwuchs. In der IT ist es sehr dramatisch“, sagt Manuel Becker von Bucs.

Hannah Dollinger sieht dafür mehrere Gründe. Einerseits kommen Mädchen seltener mit IT in Berührung, weil das Thema gesellschaftlich eher als Männerdomäne angesehen werde. Das wiederum wirke sich auf die Selbstwirksamkeit aus: Weil ihnen Vorbilder und positive Erfahrungen fehlen, haben junge Frauen eher das Gefühl, dass technische Berufe nicht die richtige Wahl für sie sind. Dies könne dazu führen, dass sie eine Karriere im IT-Bereich nicht in Betracht ziehen.

Hier setzt „That’s IT Girl“ an. Als erster Schritt ist ein Workshop geplant. Er sollte während der Sommerferien stattfinden, wurde jedoch in den Herbst verschoben. Zwölf Schülerinnen der Jahrgangsstufen neun und zehn sollen innerhalb einer Woche Einblicke in die Technikwelt erhalten. Zahlreiche Punkte stehen auf dem Programm: Die Jugendlichen können einen Gegenstand mit dem 3D-Drucker erstellen, sich mit Smart-Home-Technologie beschäftigen, erfahren Wissenswertes über Hardware und Software, entdecken den Zusammenhang zwischen IT und Nachhaltigkeit. Schließlich entwickeln die Mädchen eine App. „Wir haben im Vorfeld eine Umfrage unter 900 Schülern gemacht, welche Themen sie interessant finden“, erklärt Manuel Becker. Das Programm sei für kommende Runden nicht in Stein gemeißelt.

Hannah Dollinger begleitet die Initiative wissenschaftlich – die 25-Jährige fertigt ihre Doktorarbeit zum Thema an. Unter anderem möchte sie herausfinden, ob das Programm dazu beitragen kann, das IT-Interesse bei Schülerinnen sowie deren Selbstwirksamkeit zu fördern. Gleichzeitig soll die Frage beantwortet werden, ob es sich lohnt, das Projekt fortzuführen.

Hierauf scheint die Antwort beinahe klar: Eine Zukunft soll es für die Initiative durchaus geben. Mittlerweile sind auch die Oberbürgermeister Uwe Schneidewind (Grüne, Wuppertal) und Tim Kurzbach (SPD, Solingen) auf den Vorstoß aufmerksam geworden und haben die Schirmherrschaft für das Projekt angeboten. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir weitere Unternehmen aus der bergischen Region mit ins Boot holen. Gespräche dazu gibt es bereits. Vielleicht können wir die Initiative weiter ausbauen, um noch mehr Mädchen zu erreichen. Denn so können wir mit Vorurteilen aufräumen und insgesamt das bergische Städtedreieck weiter stärken“, betont Manuel Becker.

Hannah Dollinger und Tobias Erdmann halten das Vorhaben nicht nur für regional bedeutsam. Bewährt sich „That’s IT Girl“, sei denkbar, das Konzept landes-, möglicherweise bundesweit auszurollen. Die erste Resonanz stimmt die 25-Jährige positiv: „Hier haben wir offene Türen eingerannt.“

www.thats-it-girl.de

Statistik

Laut einer im Frühjahr durchgeführten Erhebung des Digitalverbandes Bitkom beträgt der Frauenanteil in deutschen Unternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche im Schnitt 15 Prozent. Noch geringer ist der Anteil der weiblichen IT-Fachkräfte in diesen Firmen – er liegt gerade einmal bei fünf Prozent. An der repräsentativen Befragung haben sich Bitkom zufolge mehr als 500 Unternehmen beteiligt.

