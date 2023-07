Wie gelingt die Digitalisierung?

Bergisches Land. Deshalb nimmt die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) das Thema in den Fokus. Am Mittwoch, 23. August, findet von 14 bis 17.30 Uhr der „IHK-digit@ble Bergisches Land“ statt. Die Veranstaltung in der Wuppertaler IHK-Geschäftsstelle (Heinrich-Kamp-Platz 2) soll kleine und mittlere Firmen an einen Tisch bringen, Erstinformationen zu Digitalthemen vermitteln, Akteure vernetzen und aufzeigen, wie die digitale Transformation gelingen kann. -böh-